Khách Việt chốt tour mùa thu từ sớm

Dù đang ở mùa hè, nhiều khách Việt đã tìm mua tour mùa thu Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, lượng chốt tour tăng 15-20% so với năm ngoái.

Trưởng phòng Truyền thông Flamingo Redtours Vũ Bích Huệ cho biết nhu cầu khách Việt lên kế hoạch đi du lịch mùa thu bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 7, khi phần lớn đã hoàn thành xong kế hoạch nghỉ hè năm nay. Lượng khách đặt tour mùa thu tại Flamingor Redtours tăng 15-20% tùy từng điểm đến so với cùng kỳ năm ngoái.

Đông Bắc Á gồm những điểm đến như Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đại lục được khách Việt ưu ái nhất. Theo bà Huệ, khí hậu mát mẻ, cảnh thu đặc sắc, giá thành phải chăng là những lý do khiến tour mùa thu hút khách.

Theo CEO Tăng Tất Hiếu của CENTours, Nhật sẽ là điểm đến "bùng nổ" trong mùa thu năm nay do giá rẻ, lịch trình hấp dẫn với du khách mọi lứa tuổi. Cung đường vàng như Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo thường được khách Việt chọn nhiều nhất. Chi phí 6 ngày 5 đêm cho hành trình này khoảng 25 triệu đồng. Ông Hiếu cho biết trước dịch, khách đi cung đường này có giá khoảng 40 triệu đồng. Hiện tại có thêm một số hãng bay giá rẻ, đồng yen giảm nên khách Việt được hưởng lợi hơn.

Mùa thu ở Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Nick M

Nguyễn Hoài Phương, du khách Hà Nội, "chốt" bốn suất đi Đài Loan tháng 11 với giá từ hơn 13 triệu đồng một người từ đầu tháng 7. Phương nói năm nay giá tour quốc tế rẻ hoặc bằng trong nước, mọi người có xu hướng du lịch quốc tế nhiều hơn. Nếu đặt gần ngày, giá thành cao hơn hoặc hết suất đi vào những ngày mong muốn. Năm ngoái, Phương chọn Hàn Quốc để du lịch mùa thu nhưng sát ngày đi, khoảng giữa tháng 10, cô mới đặt vé.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Cường của Tràng An Travel cho biết sau cao điểm hè, tour quốc tế mùa thu bắt đầu được khách hàng quan tâm từ sớm. Nhiều khách đã đặt tour từ đầu năm, lượng khách đặt tour sớm năm nay tăng 20% so với năm ngoái. Ngoài các tour truyền thống, nhiều du khách năm nay chọn Lệ Giang vì bay thẳng charter, thời gian bay 2 tiếng, thủ tục visa đơn giản. Chặng bay khởi hành từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào các ngày 3,5,7 hàng tuần. Giá tour được nhiều du khách đánh giá rẻ, từ 15,9 triệu đồng cho hành trình 5 ngày Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila.

Mùa thu Hàn Quốc. Ảnh: CENTours

Cửu Trại Câu mùa thu được coi là "lựa chọn hoàn hảo" dành cho khách Việt yêu thích lãng mạn và đam mê khung cảnh thiên nhiên Trung Quốc, bên cạnh các cung đường "hot" Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu.

Giá tour tốt cũng là ưu điểm để du khách đi du lịch nhiều vào mùa thu năm nay. Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, cho biết nhiều tour mùa thu dao động 15-35 triệu đồng. Trong đó, chi phí du lịch Nhật Bản có giá từ 21 đến 35 triệu đồng, Hàn Quốc giá từ 15 đến 21 triệu đồng, Đài Loan từ 13-15 triệu đồng. Tour Trung Quốc giá 17-19 triệu đồng.

Năm nay chương trình kết hợp đường bay và du thuyền Fly and Cruise: Cơ Long (Đài Loan) - Okinawa (Nhật Bản) do Tổng cục Du lịch Nhật Bản và Cục Du lịch Đài Loan gợi ý cũng thu hút du khách. Ưu điểm của tour này là khách có thể sang Nhật bằng du thuyền, cập cảng tại điểm đến trung gian mà không cần xin visa, theo bà Huệ.

Giám đốc Truyền thông của Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết ngoài các điểm đến quốc tế, vùng Đông - Tây Bắc Việt Nam cũng được nhiều khách miền Nam quan tâm nhờ thời tiết mát mẻ, cảnh quan độc đáo. Các tuyến như Hà Nội - Sa Pa - Hà Giang được khách miền Nam quan tâm hơn cả. Nhiều khách đặt tour từ đầu hè, khoảng tháng 5-6. Lượng khách đặt tour sớm tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách tham quan đồi chè Hà Giang. Ảnh: Du lịch Việt

Các điểm đến cao cấp với chi phí 60-90 triệu đồng như Âu - Mỹ ngắm lá đỏ và Nam Phi mùa phượng tím cũng được khách Việt quan tâm. Tuy nhiên hiện tại, lượng khách đi các điểm Đông Bắc Á vẫn chiếm số lượng chủ đạo tại các công ty lữ hành Việt, khoảng 60-70%.

Đại diện Tràng An Travel cho biết năm nay khách Việt mạnh tay chi cho các thị trường xa. Lượng khách mua tour thu tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Còn theo CEO Hiếu của CENTours, lượng khách đi du lịch năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2023 vì người Việt không còn bị ảnh hưởng nhiều về kinh tế sau đại dịch như những năm trước.

Đại diện Vietluxtour cho biết để có giá tốt, du khách nên đặt sớm và chọn thời điểm khởi hành lệch thời gian cao điểm. Du khách chưa kịp du lịch hè có thể tranh thủ một trong những mùa đẹp nhất năm khi dịch vụ không quá tải và giá cả phải chăng.

Phương Anh