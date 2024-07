TP HCM khuyến khích du khách bay đêm

TP HCM cùng hãng hàng không quốc gia, công ty lữ hành và điểm lưu trú xây dựng sản phẩm bay đêm, giảm giá phòng cho du khách bay trong khung 21-6 giờ.

Kế hoạch phát động du khách lựa chọn sản phẩm bay đêm được Sở du lịch TP HCM cho biết chiều 17/5. Sở phối hợp với hãng hàng không, đơn vị lữ hành và các cơ sở lưu trú xây dựng bộ sản phẩm bay đêm, khuyến khích du khách sử dụng các sản phẩm này trong mùa cao điểm du lịch hè.

Trong chương trình, hãng hàng không Vietnam Airlines phối hợp với các cơ sở lưu trú xây dựng gói sản phẩm kết hợp vé máy bay giá hợp lý trong khung giờ trước 6h và sau 21h. Khách đặt vé trong khung giờ trên được miễn phí hoặc giảm giá 80% cho đêm đầu tiên, thời gian lưu trú ít nhất 3 đêm.

Du khách dự đêm Lễ hội bánh mì tại TP HCM hồi tháng 4. Ảnh:Quỳnh Trần

Hiện, có 16 cơ sở lưu trú du lịch tại TP HCM đăng ký tham gia với mức giảm từ 20% đến 100% giá phòng cho đêm đầu tiên theo giá niêm yết. Từ đêm thứ hai áp dụng giá niêm yết hoặc giảm 60%. Chính sách và điều kiện áp dụng tùy theo đơn vị.

Khách sạn Đồng Khánh giảm 100% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ hai tính 100% giá phòng. Đại diện khách sạn The Myst cho hay giảm 49% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ hai giảm 53%, dịch vụ bao gồm buffet sáng, mini buffet trà chiều, miễn phí sử dụng pool, gym, sauna, steam bath. Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn khuyến mãi 45% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ hai áp dụng giá niêm yết, miễn phí tiễn sân bay một chiều trong khung giờ 10h-22h ngày trả phòng, với điều kiện lưu trú tối thiểu 3 đêm. Hệ thống khách sạn Liberty Central Sài Gòn giảm 50% giá phòng đêm đầu tiên, từ đêm thứ hai áp dụng theo giá niêm yết.

Một chuyến bay đêm của Vietnam Airlines. Ảnh:HVN

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong tháng 5-6, hãng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trong khung giờ sau 21h đến trước 5h sáng hôm sau tới các điểm du lịch trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc, đạt từ 75% đến 94%.

"Đây là kết quả khai thác tích cực, có được từ việc triển khai đồng loạt, nhanh chóng các hoạt động, chương trình hợp tác sâu rộng giữa hãng và các tỉnh, thành phố, đối tác", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Đại diện Sở du lịch thành phố kỳ vọng bộ sản phẩm bay đêm này sẽ thu hút thêm lượng khách du lịch đến TP HCM trong dịp hè và nửa cuối năm nay.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm hè, các hãng hàng không đã tăng cường hàng loạt chuyến bay đêm, góp phần hạ nhiệt giá vé. Tuy nhiên, đại diện một số hãng bay nhận định các chuyến bay đêm chưa thực sự hấp dẫn hành khách, nhiều chuyến phải hủy.

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho hay bay đêm kén khách vì phát sinh thêm chi phí khách sạn. Do đó, cần có sự hợp tác giữa hãng bay với khách sạn, công ty lữ hành để xây dựng giá vé có khung giờ tốt cho du khách, bảo đảm cân bằng lợi ích của các bên nhưng không tạo sự bất tiện cho khách.

Theo thống kê của Sở du lịch TP HCM, tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 19,7 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 2,7 triệu lượt; tăng 38% so với cùng kỳ 2023 và đạt gần 45% kế hoạch năm. Khách nội địa đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2023 và đạt 45% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch TP HCM dẫn đầu cả nước nửa đầu năm với 92,6 nghìn tỷ đồng; tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023.

Bích Phương