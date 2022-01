Du lịch phía Nam nhộn nhịp dịp năm mới

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc... là những điểm đến đông đúc, trong khi ở miền Bắc lượng du khách giảm mạnh.

Khi tình hình Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, nhiều điểm du lịch phía Nam vẫn thu hút lượng du khách lớn ba ngày nghỉ lễ. Trong đó, Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu... là những điểm nóng.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Du lịch, Khánh Hòa là nơi duy nhất trên cả nước có số lượng du khách tăng so với Tết Dương lịch 2021, đạt hơn 37.500 (năm ngoái 20.050), trong đó có 1.650 khách quốc tế, 35.850 khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch là hơn 61,8 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người như đếm ngược, tuy nhiên một số cơ sở lưu trú có tổ chức tiệc tối đón năm mới.

Du khách tắm biển ở Bãi Sau, Vũng Tàu ngày 1/1, chiều cùng ngày lực lượng chức năng chặn 13 lối xuống biển và gia tăng nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Ảnh: Nguyễn Khoa

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những "điểm nóng" nhất của kỳ nghỉ đầu năm, chủ yếu đón đón khách TP HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí toàn tỉnh đạt hơn 88.700 lượt. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, biển Vũng Tàu ghi nhận cảnh đông nghịt người. Trong 3 ngày, TP Vũng Tàu đón 61.000 lượt khách, huyện Xuyên Mộc hơn 10.500 lượt khách, huyện Côn Đảo khoảng 2.220 lượt khách... Dù vậy, tổng lượng khách vẫn giảm 32% so cùng kỳ năm 2021.

Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng thu hút lượng lớn khách từ TP HCM đi nghỉ dưỡng, với hơn 55.600 lượt, trong đó có 650 khách quốc tế, khách lưu trú ước đạt 46.400 lượt, giảm 11% so với cùng kỳ 2021. Hiện tượng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường, các điểm du lịch, các nhà hàng, quán ăn nổi tiếng.

Thời tiết đẹp, TP Phú Quốc đón hơn 28.800 khách lưu trú trong hai ngày 1-2/1, trong đó có hơn 5.200 khách du lịch quốc tế. Toàn tỉnh Kiên Giang chưa có thống kê lượng khách nhưng theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng. Khách chủ yếu ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao và có xu hướng đi nhóm nhỏ, tự đặt phòng thay vì qua công ty du lịch.

Ở khu vực phía Bắc và miền Trung, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tâm lý thận trọng, nhiều địa phương có lượng khách giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể tổng lượt khách đến Lào Cai đạt khoảng 30.200 lượt, giảm 69,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó điểm đến hút khách nhất là thị xã Sa Pa với hơn 17.300 lượt, không có hiện tượng ùn tắc. Trước đó tỉnh, yêu cầu người đến từ vùng cam tự cách ly tại nhà nên nhiều du khách Hà Nội hủy chuyến đi. Song ngày 30/12, UBND tỉnh lại ban hành văn bản hướng dẫn du khách vùng cam đã tiêm đủ vaccine, có kết quả âm tính nCoV chỉ tự theo dõi sức khỏe.

Khách đến Quảng Ninh giảm khoảng 80% so với năm ngoái. Các điểm du lịch chưa được mở cửa trở lại cũng khiến lượng khách Hà Nội giảm gần 50%. Du khách chủ yếu chọn loại hình nghỉ dưỡng, sinh thái, tự đặt dịch vụ theo nhóm gia đình và các nhóm nhỏ, 1-2 ngày ở các vùng lân cận.

Do số ca F0 tăng cao, tỉnh Quảng Nam không tổ chức bán vé tham quan và thống kê khách du lịch, chỉ có phố đi bộ tại Hội An, thu hút được gần 1.000 lượt khách. TP Đà Nẵng chưa có số liệu thống kê cụ thể, song dựa vào số lượng đặt phòng nghỉ lễ, ước đón 15.000 lượt khách. Tại Quảng Bình, tổng số khách du lịch ước đạt 3.500 lượt, trong đó có 50 khách nước ngoài. Khách du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh và TP HCM, ngoài ra từ các tỉnh lân cận Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thường đi theo hình thức nhóm nhỏ, gia đình, di chuyển bằng phương tiện ôtô. Tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 13.500 lượt khách, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), có tới hơn 11.000 người tham quan đỉnh Fansipan 3 ngày đầu năm. Ảnh: PV

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, Tết Dương lịch vừa qua là thời điểm du khách "nghe ngóng" tình hình để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Nhiều du khách ở nhà đợt này đã đặt phòng và sẵn sàng cho Tết Âm lịch. Dự kiến, lượng khách đi chơi trong thời gian tới sẽ tăng cao.

Lan Hương