Nhiều khu nghỉ cao cấp 'cháy phòng' Tết Dương lịch

Gần nửa tháng trước Tết Dương lịch, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4-5 sao ở Sa Pa, Hòa Bình, Quảng Ninh, Đà Lạt, Phú Quốc... đã kín tới 90-100% phòng.

Với tâm lý dồn nén vì đã ở nhà gần như cả năm và quen với việc "sống chung với Covid-19", nhiều gia đình vào giờ chót quyết định đi nghỉ dịp Tết Dương lịch. Theo ghi nhận của VnExpress, năm nay du khách đặt các dịch vụ lưu trú khá muộn để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và quan tâm đến các điều kiện hoãn huỷ.

Theo thống kê của Hiệp hội du lịch Sa Pa, hiện các cơ sở lưu trú từ 4 sao ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã kín tới 90% phòng từ 31/12/2021 đến 1-2/1/2022. Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết từ đầu tháng 11, lượng khách tới thị xã tăng mạnh vào cuối tuần. Khách chủ yếu lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng hạng sang vì mức giá giảm và tâm lý yên tâm hơn với công tác phòng chống dịch.

Đại diện Topas Ecolodge cho biết khu nghỉ dưỡng kín phòng dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch cách đây nửa tháng. Có một số trường hợp khách, chủ yếu ở Hà Nội, là F0, F1 hoặc người ở vùng cam/đỏ buộc phải huỷ dịch vụ hoặc thay đổi ngày, nên hiện còn vài phòng trống.

Mùa đông Lào Cai có nắng đẹp thu hút khách quay trở lại. Theo dự kiến, tháng 12 tỉnh đón hơn 99.450 lượt khách, tăng 79,4% so với tháng 11. Ảnh: Lan Hương

Ngoài Sa Pa, Hòa Bình và Quảng Ninh cũng là điểm đến nhiều du khách Hà Nội lựa chọn để du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ Tết. Đại diện Avana Retreat (Hòa Bình) cho biết dịp này, khu nghỉ yêu cầu khách đặt hai đêm liên tiếp nên hiện chỉ còn ít phòng ngày 31/12 và 3/1, còn đêm 1 và 2/1/2022 đã kín.

Anh Nguyễn Đức Việt, CEO của WE Travel, nhận định khách Hà Nội vẫn có xu hướng du lịch gần, nghỉ dưỡng cao cấp kể từ sau đợt dịch thứ tư. Vì thế ngoài các khu nghỉ kể trên, Serena Kim Bôi (Hòa Bình), Yoko Onsen Quang Hanh, Legacy Yên Tử và nhiều du thuyền vịnh Hạ Long... đã kín phòng. Du khách có thể mua từ quỹ phòng đã đặt trước của các công ty du lịch, tuy nhiên không còn nhiều.

Anh đánh giá so với kỳ nghỉ lễ năm trước, nhu cầu du lịch vẫn như vậy thậm chí nhiều hơn do không thể đi nước ngoài và không đi xa. Đặc biệt, trước Covid-19 giá dịch vụ luôn cao do khách quốc tế đến Việt Nam đông, gần như khách nội địa rất khó đặt được phòng. Trong 2 năm gần đây, giá đã giảm đáng kể, khách cũng dễ đặt phòng hơn nhưng hầu hết họ lên kế hoạch cho chuyến đi khá cận ngày.

Những khu nghỉ dưỡng biệt lập, gần với thiên nhiên được nhiều du khách yêu thích lựa chọn trong dịp lễ. Ảnh: Legacy Yên Tử MGallery

Ở khu vực phía Nam, Đà Lạt và Phú Quốc là hai nơi được nhiều du khách lựa chọn. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin Đà Lạt, cho biết dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2022, các khách sạn cao cấp ở khu hồ Tuyền Lâm tỷ lệ đặt phòng đạt 70%, còn các nơi có tiếng ở trung tâm thành phố đã kín tới hơn 90%.

Khách tới Đà Lạt thời điểm này chủ yếu từ TP HCM, với xu hướng tham quan, nghỉ dưỡng, tránh các địa điểm đông người. Thay vào đó, họ thường tìm tới các nơi ở ngoại ô Đà Lạt, tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, điểm du lịch canh nông hoặc các quán cà phê, ăn uống có phong cảnh và tầm nhìn đẹp.

Anh Lê Tấn Triết, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt, cho biết thời tiết tháng cuối năm rất đẹp, lượng khách đã tăng hơn so với 2-3 tháng trước khá nhiều. Do tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại địa phương hiện resort chỉ phục vụ tối đa 50% công suất trên tổng số 330 phòng, dù thực tế nhu cầu rất lớn. Giá dịch vụ lưu trú trong dịp lễ năm nay không tăng so với ngày thường.

"Hiện khách sạn đã có 100 phòng được đặt, resort nhận thêm 20-30 phòng nữa vào dịp Tết Dương lịch. Khi khách đến làm thủ tục check-in, chúng tôi sẽ hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 miễn phí", anh Triết nói thêm.

Tương tự, đảo ngọc Phú Quốc cũng khá hút khách. "Khách đặt phòng ở Phú Quốc hiện có sự chênh lệch, đa số chọn các khu resort lớn, có tên tuổi, đầy đủ tiện nghi, nhiều trò chơi giải trí... vì tâm lý e ngại dịch bệnh, hạn chế tham quan, tiếp xúc bên ngoài", ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết. Đây là lý do nhiều resort lớn như Nam Nghi, JW Marriott, Movenpick, Radisson Blu, Premier Village... đều đã kín hoặc còn rất ít phòng.

Ông Huy nói thêm, lượng khách đến Phú Quốc tăng cao trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2022 do địa phương vẫn tổ chức nhiều chương trình như đón năm mới như countdown, bắn pháo hoa tầm thấp... Ngoài ra, đây cũng là thời điểm mà thời tiết ở Phú Quốc rất đẹp.

Từ 11 đến 18/12, khách lưu trú ở Đà Lạ tăng mạnh, đường phố đông đúc trở lại. Ảnh: Minh Tân

Theo kết quả cuộc thăm dò về chuyến du lịch sắp tới được thực hiện trên VnExpress đầu tháng 12, có gần 30% trong tổng số hơn 10.000 người được hỏi, sẵn sàng cho các chuyến du lịch dịp Tết Dương lịch, dù tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, có một xu hướng có thể dễ dàng nhận thấy là du khách không đặt dịch vụ trước nhiều ngày. Cụ thể, hơn 31% đặt trước dịch vụ chỉ một tuần, 30% không đặt trước dịch vụ và chỉ gần 10% đặt trước khoảng một tháng. Tâm lý có thể chuyến đi bị hoãn huỷ vì tình dịch bệnh là lý do ảnh hưởng đến quyết định này.

Lan Hương - Huỳnh Nhi