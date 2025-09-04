Du lịch Khánh Hòa thu 7.600 tỷ trong tháng tổ chức VnExpress Marathon

Khánh HòaVnExpress Marathon cùng chuỗi sự kiện thể thao, du lịch trong tháng 8 giúp tỉnh đón hơn 1,9 triệu lượt khách, thu 7.660 tỷ đồng - tăng vọt so với năm ngoái.

Thông tin được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa nêu trong báo cáo tháng 8. Trong đó, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 1,9 triệu, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khách quốc tế ước đạt 498.000 lượt, tăng 17,5%. Doanh thu du lịch cũng cải thiện đến 12,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, tỉnh này đã đón hơn 12,8 triệu lượt khách, tăng 15,6% và đạt 81,5% kế hoạch năm 2025. Riêng khách quốc tế đạt hơn 3,7 triệu lượt, đạt 68,% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 50.500 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, đạt 76% kế hoạch 2025. Khánh Hòa nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả lượng khách lẫn doanh thu.

13.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, ngày 24/8. Ảnh: VnExpress Marathon

Con số tăng trưởng trong tháng 8 đến từ việc địa phương tổ chức nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Các chương trình văn hóa, giải trí, lễ hội ẩm thực, quảng bá đặc sản địa phương được tổ chức ở nhiều phường, xã trong tỉnh.

Trong thể thao, nổi bật có chuỗi giải Taekwondo Đông Nam Á, giải các CLB quốc tế, quy tụ hơn 900 VĐV cùng hàng nghìn lượt ban huấn luyện, cổ động viên, người thân. Ngoài ra còn có giải bóng đá đường phố, kickboxing, nhiều giải thể thao cấp tỉnh.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động thể thao là giải chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra ngày 22-24/8, với 13.000 VĐV, trở thành giải chạy phong trào lớn nhất tại tỉnh. Với cung đường chạy ven biển đẹp và nhiều trải nghiệm văn hóa - du lịch đi kèm, sự kiện này để lại ấn tượng với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá giải vừa mang lại du khách, nguồn thu, tạo dựng hình ảnh tỉnh hiện đại, giàu trải nghiệm. Sự kiện này góp phần thay đổi thói quen du lịch, khi nhiều người lựa chọn đến Khánh Hòa không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tham gia sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp.

Một góc phường Bắc Nha Trang với đèo Lương Sơn và vịnh biển xanh. Ảnh: VnExpress Marathon

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết thêm, trong tháng 8 đã phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ để chuẩn bị: nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu tour tuyến mới, rà soát cơ sở lưu trú, công khai giá, đảm bảo an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường. Tỉnh có thêm nhiều sản phẩm văn hóa du lịch mới. Đơn cử là show diễn Chum Show tại nhà hát Đó - Libera Nha Trang, bên cạnh show Rối Mơ được nhiều khách lựa chọn. Nhiều địa điểm du lịch ứng dụng công nghệ như bản đồ số, trợ lý ảo để tăng tính tương tác với du khách.

Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế chủ đạo với nhiều chuyến bay thẳng đến Cam Ranh, tăng sức bật cho du lịch.

Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch, kết nối thị trường nước ngoài. Tỉnh mở cửa khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" tại Viện hải dương học cơ sở Hòn Chồng (hiện đón khách miễn phí đến 15/9), ra mắt nhiều show diễn thực cảnh...

Khánh Hòa xem du lịch là một trong bốn trụ cột kinh tế, được nêu cụ thể trong Nghị quyết 01, công bố tháng 7/2025 - sau sáp nhập với Ninh Thuận. Mục tiêu đến 2030 là đón 20,5 triệu khách trong đó hơn 50% là khách quốc tế; có 100.000 phòng lưu trú du lịch, tạo việc làm cho 300.000 lao động trực tiếp. Ngành du lịch đóng góp 15% GRDP và 20% nguồn thu ngân sách.

Hoài Phương