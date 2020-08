Dự kiến kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý 3

Hà NộiThiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an sẽ kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý 3 năm nay, hiện 28 người bị khởi tố, 8 bị truy nã.

Chiều 3/8 tại cuộc họp báo Chính phủ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết qua hơn một năm điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trong 28 bị can nhà chức trách đã tạm giam 20 người.

Đây là vụ án "nghiêm trọng, phức tạp", thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Vụ án đã được khởi tố với 4 tội danh, gồm: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

"C03 đang tích cực điều tra. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thì cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020", ông Xô nói.

Mới đây nhất, ngày 16/7, liên quan hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Ngày 21/7, ba người đầu tiên trong vụ án này đã bị khởi tố, tạm giam về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, là Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung) cùng Nguyễn Anh Ngọc (Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an).

Vụ án xảy ra tại Nhật Cường được khởi tố từ năm 2019. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng tại Nhật Cường. Ông ta bị khởi tố về bốn tội: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Huy được xác định đã trốn ra nước ngoài, hiện việc truy nã quốc tế hơn một năm qua chưa có kết quả.

Hiện, trong 28 người bị khởi tố do liên quan vụ án có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Hoàng Thuỳ - Viết Tuân