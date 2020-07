Ba người bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

Hà NộiNgày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ba người do nghi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.