Đoàn khách Tây đông nhất thăm Hội An sau Covid-19

Ngoài đoàn khách Mỹ, những ngày này tại Hội An có nhiều nhóm khách lẻ đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình TP Hội An, cho biết ngày 7/4 sẽ có 50 khách quốc tịch Đức. "Việc du khách đến Hội An gần đây sẽ tạo cú hích, tiền đề cho những đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin về sự hồi sinh của ngành du lịch, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện, ấn tượng", bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc trung tâm, nói và hy vọng tới đây, Việt Nam nói chung và TP Hội An nói riêng sẽ được tiếp đón nhiều đoàn du khách quốc tế hơn.