Du khách châu Âu háo hức dự VnExpress Marathon Hải Phòng

Các runner Đức, Bỉ, Pháp mong chờ thử sức với đường chạy VnExpress Marathon sáng 21/12, trong lần đầu dự giải.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV được cập nhật trên fanpagewebsite của giải.

Lộc Chung - Hải Long

Vietnam Airlines áp dụng ưu đãi vé bay dành cho vận động viên tham gia các giải chạy VnExpress Marathon. Cụ thể, vận động viên được giảm 20% giá vé hạng Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm, cùng mức giảm 15% cho hạng Phổ thông tiêu chuẩn trên các chuyến bay nội địa do hãng trực tiếp khai thác, liên quan đến địa điểm tổ chức giải.

Chương trình áp dụng cho vé mua đến hết ngày 25/12/2025, với thời gian bay trong vòng 5 ngày trước và sau ngày thi đấu. Khi mua vé tại phòng vé hoặc đại lý chính thức, vận động viên cần xuất trình giấy tờ tùy thân và xác nhận tham gia giải.

