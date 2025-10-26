Du học sinh đến Canada sụt giảm kỷ lục

Số du học sinh đến Canada trong 8 tháng năm nay giảm 60%, kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nước này siết nhập cư.

Thông tin được phân tích dựa trên số liệu từ Bộ Di trú Canada (IRCC). Đến tháng 8/2025, chỉ có gần 90.000 sinh viên quốc tế mới nhập học tại Canada, giảm mạnh so với hơn 220.000 của cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, chỉ tiêu cấp 437.000 giấy phép du học trong năm 2025 của IRCC khả năng không đạt. Hiện, tổng số sinh viên quốc tế ở Canada khoảng 802.000 người, cũng thấp kỷ lục kể từ sau Covid-19.

Biểu đồ lượng du học sinh mới đến Canada, tính đến tháng 8 năm 2025. Ảnh: IRCC

Dù vậy, IRCC coi đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy hiệu quả của những chính sách đã thực hiện trong hai năm qua.

Gần nhất, Canada tăng mức chứng minh tài chính với sinh viên quốc tế lên 20.635 CAD (khoảng 390 triệu đồng), gấp đôi so với trước. Chương trình SDS, vốn để tăng tốc xử lý visa du học, cũng đã bị đóng lại.

Ngoài ra, các ứng viên muốn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bậc B2 trở lên với bậc đại học, B1 trở lên đối với hệ cao đẳng. Sinh viên cao đẳng khi chuyển sang ngành khác ngoài danh sách của chính phủ và cần gia hạn giấy phép du học sẽ không còn đủ điều kiện xin PGWP.

Trước tình hình này, các bên liên quan kêu gọi Bộ Di trú minh bạch hơn trong mục tiêu của mình. Đồng thời, họ bày tỏ mối lo ngại khi nguồn thu chủ yếu của nhiều đại học từ học phí của sinh viên quốc tế.

Khuôn viên Đại học Toronto, top 1 Canada. Ảnh: University of Toronto Fanpage

Theo Cơ quan Giáo dục quốc tế Canada (CBIE), vào năm 2022, du học sinh đóng góp gần 40 tỷ CAD (hơn 28,5 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này, giúp tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng địa phương. CBIE đang kêu gọi chính phủ khởi động Chiến lược Giáo dục quốc tế nhằm khôi phục hình ảnh của Canada trên trường quốc tế.

Canada hiện là một trong hai điểm đến du học hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ. Trong hơn một triệu sinh viên quốc tế năm ngoái, 41% đến từ Ấn Độ, 12% từ Trung Quốc. Số du học sinh Việt Nam là hơn 17.000.

