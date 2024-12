Đột quỵ ở người trẻ có nguy hiểm hơn?

Nhiều người nói đột quỵ tái phát ở người trẻ có thể "bào mòn" và rút ngắn tuổi thọ, để lại biến chứng nặng hơn so với nhóm người già, có đúng không? (Hùng, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Về nguyên tắc, người trẻ hay người già bị đột quỵ đều nguy hiểm, song mức độ nặng hay nhẹ tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

So với nhóm người lớn tuổi, người trẻ tuổi có cơ hội hồi phục cao hơn do trước đó, não bộ chưa bị thoái hóa nhiều, phần bù trừ cho tế bào não bị tổn thương tương đối tốt hơn. Ngoài ra, người trẻ ít bị các bệnh đồng mắc hơn, sức đề kháng tốt hơn nên tỷ lệ tử vong cũng thấp hơn. Tuy vậy, nhóm người trẻ thường là người lao động chính, nếu tàn phế hoặc tử vong do đột quỵ sẽ gây nhiều gánh nặng hơn về kinh tế và xã hội cho bản thân và gia đình. Nhiều bệnh nhân bị mặc cảm, tổn thương tâm lý, ảnh hưởng điều trị.

Còn nhóm người già tuổi cao, có tiền sử từng bị đột quỵ, hút thuốc lá, mất ngủ, ít vận động hoặc mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, bệnh tim mạch... là yếu tố nguy cơ khiến bệnh trầm trọng hơn.

Do đó, tất cả mọi người đều cần có ý thức phòng ngừa, trường hợp đã từng bị đột quỵ càng cẩn trọng hơn.

Bệnh nhân được khảo sát, điều trị đau sau đột quỵ với máy từ trường xuyên sọ tại Đơn vị Sinh lý Thần kinh Lâm sàng, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Chính Trần

Có hai dạng đột quỵ, gồm đột quỵ do thiếu máu cục bộ và do xuất huyết não. Đối với đột quỵ thiếu máu não chủ yếu do xơ vữa mạch máu hoặc do huyết khối từ tim làm tắc nghẽn mạch máu não. Trường hợp xuất huyết não, nguyên nhân hàng đầu lại là tăng huyết áp và chấn thương sọ não làm vỡ mạch.

Đột quỵ được xem là bệnh lý cấp tính, hay xảy ra rất đột ngột, gây tử vong hay tàn phế về sau. Tuy nhiên, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được. Với mùa lạnh, cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và cổ. Không nên tắm đêm.

Để phòng ngừa, mọi người cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ của đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn nhịp tim. Tuân thủ đều đặn điều trị dự phòng, không được tự ý ngưng thuốc,thay đổi lối sống bằng cách ăn nhiều rau củ quả. Hạn chế thức ăn nhanh hay đồ ăn mặn, chất béo động vật. Tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày, duy trì cân nặng và vòng eo ở mức lý tưởng, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia.

Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa

Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân y 175