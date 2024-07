Đột quỵ não khi đang làm việc trong phòng điều hòa

Vĩnh PhúcĐang ngồi làm việc trong phòng điều hòa, người đàn ông 54 tuổi đột nhiên cứng đờ nửa người bên trái, không cử động, khó nói, vào viện cấp cứu phát hiện đột quỵ não.

Ngày 1/7, bác sĩ Bùi Đức Thọ, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người phải, lơ mơ, rối loạn chức năng ngôn ngữ. Kết quả chụp mạch máu não cho tắc động mạch não giữa cấp tính - đột quỵ não.

Bệnh nhân được điều trị bằng can thiệp nội mạch dưới máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), hút huyết khối gây tắc mạch nhằm tái thông mạch não. May mắn sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo trở lại, sức cơ bên liệt dần phục hồi, không còn liệt mặt, nói méo tiếng. Anh cho biết vừa ngủ trưa dậy, đang ngồi làm việc trong phòng điều hòa thì cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Các tỉnh miền Bắc những ngày qua thời tiết rất nắng nóng, cao điểm lên đến 37 độ. Theo bác sĩ Thọ, trời nắng nóng, nhiều người sử dụng điều hòa với nhiệt độ thấp đến rất thấp gây ra sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ trong và ngoài không gian có máy điều hòa. Khi di chuyển từ trong phòng ra ngoài và ngược lại, cơ thể phải điều chỉnh liên tục để ứng phó với sự thay đổi.

Nhiệt độ cao, các mạch máu giãn ra để tăng cường quá trình tản nhiệt. Ngược lại, khi nhiệt độ lạnh đột ngột, mạch máu sẽ co lại. "Sự co giãn mạch bất thường này kết hợp với các yếu tố nguy cơ hiện hữu như bệnh lý nền tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, rối loạn nhịp tim... làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu, tắc mạch gây đột quỵ", bác sĩ Thọ giải thích.

Bác sĩ khuyến cáo một số nhóm người nên hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt, như người cao tuổi, người có tiền sử bệnh nền liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Người thường xuyên sử dụng thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích cũng tránh ra ngoài nắng nóng gay gắt.

Nên ra ngoài vào buổi sáng sớm và chiều muộn khi trời đã dịu mát. Trong phòng dùng máy điều hòa để nên giới hạn nhiệt độ ở khoảng 27 độ C, mức chênh lệch trong và ngoài phòng không nên vượt quá 7 độ C.

Bên cạnh đó, thường xuyên bổ sung đủ nước trong ngày để giúp tăng thể tích dịch cơ thể, tránh máu tăng đặc dẫn tới sự hình thành huyết khối (cục máu đông). Ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, kiểm soát cân nặng ổn định và không lạm dụng chất kích thích như rượu bia, thuốc lá.

Thúy Quỳnh