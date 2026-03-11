Donnarumma: 'Man City có lợi thế khi Real thiếu Mbappe'

Tây Ban NhaThủ môn Gianluigi Donnarumma tin Man City có thể hưởng lợi khi Real Madrid mất tiền đạo Kylian Mbappe ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Mbappe ghi 36 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 13 bàn - dẫn đầu danh sách phá lưới - tại Champions League. Mùa trước, tiền đạo người Pháp lập hat-trick ở lượt về, góp phần khiến Man City bị loại từ vòng play-off Champions League.

Nhưng Mbappe đang chấn thương đầu gối trái, lỡ buổi tập cuối cùng hôm 10/3 và nhiều khả năng không thể ra sân tại Bernabeu hôm nay.

Kylian Mbappe (áo cam) dứt điểm ghi bàn trong trận Real thắng Man City 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh, vào ngày 11/2/2025. Ảnh: AP

"Tôi may mắn từng chơi cùng Mbappe, và cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", Donnarumma nói ngày 10/3 tại họp báo trước trận. "Với một thủ môn, không phải đối mặt những cầu thủ như vậy đôi khi là một lợi thế".

Nhưng thủ môn người Italy cũng cảnh báo Man City vì Real vẫn còn nhiều ngôi sao khác có thể tạo khác biệt. "Có thể tôi sẽ ít việc hơn, nhưng những người thay thế Mbappe đều là những nhà vô địch. Chúng tôi đấu Real, đội bóng toàn những cầu thủ đẳng cấp, nên vẫn phải tập trung tối đa", anh cho biết.

Donnarumma, người từng thi đấu cùng Mbappe tại PSG, cũng chúc đồng đội cũ sớm trở lại. "Tôi là bạn thân và hy vọng cậu ấy kịp bình phục cho trận lượt về, vì cậu ấy xứng đáng", thủ thành 27 tuổi bày tỏ.

Donnarumma đang là đương kim vô địch Champions League khi cùng PSG đăng quang mùa 2024-2025. Thủ thành người Italy chuyển đến Man City vào hè 2025 và tin rằng đội bóng mới đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

"Tôi nghĩ có nhiều đội có thể vào chung kết", anh nói. "Champions League luôn có những đối thủ rất mạnh. Năm ngoái trước vòng 16 đội, không nhiều người nghĩ PSG có thể vô địch, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Ở những trận đấu loại trực tiếp, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả".

Ngoài Mbappe, Real còn vắng nhiều trụ cột khác khi đấu Man City, như Jude Bellingham, Eder Militao, Alvaro Carreras và Rodrygo - tiền đạo vừa phẫu thuật chấn thương dây chằng.

HLV Alvaro Arbeloa cho biết tình trạng của Mbappe đang tiến triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Vinicius trong bối cảnh Real gặp nhiều chấn thương.

"Bất kỳ ai ra sân cũng đều quan trọng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết. "Chúng tôi có nhiều ca chấn thương nên Vinicius phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cậu ấy là mối đe dọa tấn công lớn nhất của đội. Nếu muốn loại Man City, Real cần Vinicius ở phong độ tốt nhất".

Phía đối diện, HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận Vinicius là mối nguy lớn với tốc độ và khả năng đột phá. "Cậu ấy luôn là mối đe dọa. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ đội hình gắn kết và hạn chế mất bóng để kiểm soát trận đấu", ông nói.

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)