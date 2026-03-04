Rodrygo đứt dây chằng đầu gối, lỡ hẹn World Cup 2026

Tiền đạo Rodrygo Goes nghỉ hết mùa giải và không thể dự World Cup 2026, sau khi đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài đầu gối phải.

Hôm 3/3, Real Madrid ra thông báo trên về tình trạng của cầu thủ 25 tuổi. Chấn thương xảy ra trong trận thua 0-1 của đội trước Getafe tại vòng 27 La Liga hôm 2/3.

Rodrygo vào sân phút 55, thay cho tiền vệ 18 tuổi Thiago Pitarch - cầu thủ chơi trận ra mắt La Liga. Chỉ 11 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo Brazil ngã xuống sát đường biên, ôm đầu gối phải sau một pha đảo chân. Anh tỏ rõ vẻ đau đớn nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết trận. Sau đó, bộ phận y tế kiểm tra thêm trong phòng thay đồ và quyết định tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu sáng 3/3. Kết quả xác nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Rodrygo sau khi bỏ lỡ cơ hội trong trận Real thua Getafe 0-1 trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, ở vòng 26 La Liga tối 2/3/2026. Ảnh: Marca

Đây là lần đầu Rodrygo trở lại thi đấu kể từ ngày 1/2, sau quãng nghỉ vì viêm gân đầu gối. Trong 36 phút trước Getafe, anh sút ba lần, một lần hướng cầu môn, nhưng không ghi bàn. Trong mùa thứ bảy tại sân Bernabeu, Rodrygo chỉ ghi một bàn qua 19 trận ở La Liga.

Theo Marca, Rodrygo có thể phải nghỉ sáu đến bảy tháng. Tuy nhiên, với việc đứt hoàn toàn dây chằng và tổn thương sụn chêm, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài gần một năm. El Mundo cho biết Real nhận định cầu thủ sinh năm 2001 có thể phải nghỉ từ nửa năm đến một năm, tùy tiến triển hồi phục.

Một trường hợp gần đây tại Real cho thấy mức độ nghiêm trọng của dạng chấn thương này. Đội trưởng Dani Carvajal từng đứt dây chằng chéo trước đầu gối, kèm rách sụn chêm vào tháng 10/2024 và chỉ trở lại thi đấu vào tháng 7/2025, sau chín tháng điều trị và phục hồi. Với cầu thủ chuyên nghiệp, mốc trở lại tập luyện có thể sớm hơn, nhưng để thi đấu đỉnh cao thường cần 10 đến 12 tháng nhằm hạn chế nguy cơ tái phát.

Chấn thương của Rodrygo còn chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2026. Tiền đạo 25 tuổi đã 37 lần khoác áo đội tuyển, ghi chín bàn. Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Trận ra quân diễn ra ngày 13/6 gặp Morocco trên sân MetLife, bang New Jersey, Mỹ.

Tại Real, tổn thất nhân sự càng thêm chồng chất. Trước mắt, đội chỉ còn ba tiền đạo là Vinicius, Gonzalo và Brahim Diaz cho trận gặp Celta Vigo tối 6/3. Kylian Mbappe đang chấn thương, còn Franco Mastantuono bị treo giò. Ban huấn luyện nhiều khả năng phải bổ sung cầu thủ trẻ để đủ quân số.

Theo các chuyên gia chấn thương đầu gối, đứt dây chằng chéo trước gần như luôn cần phẫu thuật với VĐV chuyên nghiệp, do khớp gối mất ổn định và nguy cơ thoái hóa sớm nếu không tái tạo dây chằng. Phương pháp phổ biến hiện nay là tái tạo dây chằng bằng mô tự thân qua nội soi, giúp giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục so với trước đây.

Quá trình hồi phục chia làm nhiều giai đoạn. Sáu đến tám tuần đầu tập trung kiểm soát viêm, giảm đau và phục hồi biên độ vận động. Từ tháng thứ sáu, cầu thủ bước vào giai đoạn tăng cường sức mạnh cơ đùi trước, đùi sau và cơ mông, những nhóm cơ then chốt để ổn định khớp gối. Sau đó là giai đoạn tái thích nghi thi đấu, khi cầu thủ phải tập lại các động tác dừng đột ngột, xoay người, đổi hướng và chịu va chạm. Đây là phần quyết định khả năng trở lại đỉnh cao.

Hoàng An (theo Marca, TSN)