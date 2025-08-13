Tôi tốn 2,5 triệu đồng mua đồng phục cho con mặc một năm rồi bỏ

Vừa nhận danh sách đồng phục của con, tôi hoa cả mắt: hai bộ cộc tay, một bộ dài tay, áo khoác mùa đông, đồng phục thể dục, đá bóng…

Năm nay, con tôi vào lớp 3 một trường Tiểu học. Vừa nhận danh sách đồ dùng cần mua đầu năm học, tôi hoa cả mắt: hai bộ đồng phục cộc tay mùa hè, một bộ dài tay mùa thu, áo khoác mùa đông, đồng phục thể dục, đồng phục đá bóng, đồng phục dã ngoại... Tính sơ sơ đã gần cả chục món.

Trong khi đó, giá mỗi món đồng phục cũng không hề rẻ: hai bộ mùa hè 640.000 đồng, bộ dài tay 380.000 đồng, áo khoác mùa đông 550.000 đồng, đồng phục thể dục 300.000 đồng, đồng phục đá bóng 280.000 đồng, đồng phục dã ngoại 200.000 đồng. Cộng lại, riêng tiền đồng phục đã mất gần 2,5 triệu đồng. Đó là chưa tính các phụ kiện khác như giày thể thao, mũ, tất... Khoản này gần bằng một tháng học phí và tiền ăn của con tôi.

Không những vậy, con tôi lại đang ở tuổi lớn nhanh như thổi, đồng phục mua năm nay, đến năm sau có khi cũng chẳng dùng lại được. Nhiều món mua về cũng chỉ mặc vài lần trong năm. Có cái còn mới tinh nằm trong tủ vì chẳng biết cho ai khi mỗi trường lại một kiểu đồng phục riêng.

Thế nên, khi đọc tin Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không làm đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt hay viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu, tôi vừa bất ngờ, vừa ước ao. Một kiểu đồng phục, học sinh trường nào cũng mặc được, anh chị để lại cho em, hàng xóm chia sẻ cho nhau. Nghe thôi đã thấy nhẹ gánh cho phụ huynh biết bao nhiêu.

Tôi nghĩ, nếu các địa phương khác áp dụng cách làm này, phụ huynh sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ chỉ để mua đồng phục, nhất là với gia đình có 2-3 con đi học. Quan trọng hơn, nó giúp giảm áp lực "đầu năm học là mùa chi tiêu lớn", để cha mẹ tập trung vào chuẩn bị sách vở, kỹ năng và trải nghiệm học tập cho con.

Tất nhiên, đồng phục gọn gàng, thống nhất là cần thiết, nhưng tôi không hiểu vì sao lại phải phân nhỏ ra thành đủ loại "đồng phục con con": đá bóng, dã ngoại, lễ hội, rồi mùa này mùa kia... Thật sự, đôi khi tôi thấy chúng ta đang biến đồng phục – vốn để giản tiện và tiết kiệm – thành một khoản chi không hề nhỏ, thậm chí mang màu sắc thương mại.

Nhìn vào câu chuyện ở Khánh Hòa, tôi chỉ mong một điều giản dị: đồng phục của con tôi cũng chỉ cần quần xanh, áo trắng. Còn tiền, tôi xin để dành mua sách hay cho con đọc, hoặc cho con tham gia một khóa học kỹ năng sống. Chắc chắn, giá trị thu về sẽ lớn hơn nhiều so với một chiếc áo chỉ mặc vài lần để... chụp ảnh kỷ niệm.

