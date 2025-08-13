Tất cả học sinh Khánh Hòa chung đồng phục quần xanh, áo trắng

Khánh HòaCác trường không được làm đồng phục riêng, khoảng 440.000 học sinh mặc một kiểu là quần hoặc váy xanh, áo trắng, để bớt gánh nặng cho phụ huynh.

Nội dung nằm trong văn bản chấn chỉnh hoạt động thu đầu năm của Giáo dục và Đào tạo, ngày 12/8.

Sở yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không làm đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu.

"Đặc biệt, các trường không tổ chức dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào", Sở nêu.

Khánh Hòa hiện có 510 trường phổ thông (lớp 1-12), tổng khoảng 440.000 học sinh. Theo ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở, việc này nhằm giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính đầu năm học.

"Học sinh trường nào cũng có thể mang đồng phục của nhau, anh em có thể để lại đồng phục cho nhau dù học khác trường", ông nói thêm.

Trước đó, một số trường trên địa bàn (ở Ninh Thuận cũ) có đồng phục riêng. Ông Hải cho biết học sinh ở những trường này vẫn tiếp tục dùng, không phải mua mới.

Cùng đó, Sở yêu cầu các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập của học sinh, mà chỉ thông báo để phụ huynh tự mua sắm. Trường học cũng không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Học sinh Khánh Hòa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, hồi tháng 6. Ảnh: Bùi Toàn

Hiện hầu hết địa phương để các trường học tự quyết định đồng phục, chỉ cấm ép học sinh mua hay thay đổi mẫu hàng năm.

Thông thường, một bộ đồng phục gồm áo sơ mi (ngắn, dài tay), quần hoặc váy, đồ học thể dục. Một số nơi có thêm áo len, áo khoác mùa đông, áo vest, phụ kiện như cà vạt, nơ.... Chi phí phổ biến chừng 500.000 đến hơn một triệu đồng một bộ, cao là hai, ba triệu đồng.

Bùi Toàn