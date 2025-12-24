Đông nghịt người đón Giáng sinh

Tại Hà Nội, tiết trời khoảng 21 độ C, đông đảo người dân, du khách đổ về Nhà thờ Lớn (phường Hoàn Kiếm) dự lễ hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ trong đêm.
Phố Lý Quốc Sư dẫn vào Nhà thờ Lớn ken đặc người đổ về.
Lúc 20h, Nhà thờ Lớn bắt đầu chương trình âm nhạc với các bài hát ca ngợi Chúa.
Giáng sinh là một đại lễ của người Công giáo mừng sự kiện Chúa Jesus chào đời. Thánh lễ Vọng sẽ được tổ chức vào đêm 24/12, lễ chính vào ngày 25/12.
Du khách nước ngoài hóa trang thành ông già Noel vui đùa trước Nhà thờ Lớn.
Một nhóm phụ nữ mặc đồ ông già Noel chụp hình lưu niệm trước Hồ Gươm.
Tối nay, tại khu vực quanh hồ UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức chiếu sáng nghệ thuật, hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa – nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước.
Tại TP HCM, đông nghịt người đổ về Nhà thờ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, dự thánh lễ. Công trình hơn 150 tuổi mang phong cách kiến trúc Roman, sơn màu hồng phấn nên được gọi là "nhà thờ màu hồng", thu hút khách nước ngoài khi tới TP HCM.
"Năm nào lễ gia đình tôi cũng đi cầu bình an", ông Ngô Hồng Nhật (ngụ quận 4 cũ) cõng con đi chơi lễ cho biết.
Bên trong nhà thờ Tân Định đông đúc giáo dân dự thánh lễ.
Cách đó khoảng 1,5 km, sân thượng của một trung tâm thương mại gần Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) đông nghịt người chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn.
Nơi đây có vị trí trực diện nhà thờ và mở cửa miễn phí cho người dân nên thu hút người đổ về dịp Giáng sinh.
Giang Huy - Thanh Tùng - Quỳnh Trần