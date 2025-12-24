Đông nghịt người đón Giáng sinh

Lúc 20h, Nhà thờ Lớn bắt đầu chương trình âm nhạc với các bài hát ca ngợi Chúa.

Giáng sinh là một đại lễ của người Công giáo mừng sự kiện Chúa Jesus chào đời. Thánh lễ Vọng sẽ được tổ chức vào đêm 24/12, lễ chính vào ngày 25/12.