TP HCM mưa lớn dịp Giáng sinh

Ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, lần đầu tiên trong 5 năm qua TP HCM xảy ra mưa dịp Noel, kéo dài đến ngày mai.

Lúc 15h ngày 24/12, bầu trời tại khu vực trung tâm TP HCM và các phường xã ngoại thành âm u, không có nắng. Nhiều nơi bắt đầu mưa lớn đến 16h vẫn chưa tạnh. Mưa trong mùa khô vào ngày Giáng sinh cũng khiến nhiều người dân bất ngờ. Một số người lái xe máy phải dừng trú dưới các mái hiên, còn ôtô phải bật đèn để di chuyển.

Người dân chạy xe trong mưa lớn trên đường Xuân Thuỷ, phường An Phú, chiều 24/12. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc gây mưa lớn cho khu vực Nam Bộ. Mưa kéo dài từ đêm 24/12 đến ngày mai. Trong 5 năm qua, đây là lần đầu TP HCM có mưa vào ngày Giáng sinh. Từ 27/12 đến 3/1/2026, khu vực thành phố sẽ nắng ráo.

2025 là năm có mưa gió thất thường. Hồi giữa tháng 2, Nam Bộ có đợt mưa trái mùa lớn nhất trong 20 năm. Vào hôm 13/2, TP HCM có mưa trên 120 mm là điều hiếm gặp.

Đình Văn