Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lắp 1.000 km đèn LED dịp Giáng sinh

TP HCMHơn 1.000 km dây đèn LED được treo quanh Nhà thờ Đức Bà và hai tháp chuông để thắp sáng mỗi tối từ 1/12 đến 5/1/2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận TP HCM, Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức bà, cho biết hệ thống đã được lắp đặt hoàn thiện và vận hành thử trong hai ngày qua. Đèn sẽ bật từ 18h45 đến 23h hằng ngày.

Dàn đèn LED dài 1.000 km được trang trí quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tối 30/11. Ảnh: Đình Văn

Năm nay số lượng đèn tăng gấp đôi so với dịp Giáng sinh trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói; trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông. "Việc lắp dàn đèn LED để tạo không khí ấm áp dịp Giáng sinh và tạo điểm nhấn cho người dân, du khách chiêm ngưỡng", ông Xuân nói.

Đây là năm thứ ba Nhà thờ Đức Bà được trang trí đèn kể từ khi bắt đầu trùng tu năm 2017. Hệ thống đèn dùng bóng LED không phát nhiệt để tránh ảnh hưởng cây xanh và cấu trúc công trình đang sửa chữa, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành.

Hệ thống đèn LED phủ ngoài giàn giáo bao quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong quá trình trùng tu. Ảnh: Đình Văn

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng năm 1877, hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard; được Vatican phong hàng Tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Công trình cao 60,5 m, gồm tháp kẽm 26 m và tháp chuông 11 m. Nằm tại trung tâm quận 1, đây là điểm tham quan đông đúc mỗi dịp Giáng sinh và lễ Tết.

Sau hơn 130 năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017. Kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành sau 2-3 năm, nhưng do mức độ hư hỏng lớn và ảnh hưởng Covid-19, thời gian được điều chỉnh đến năm 2027. Hiện công trình đang sửa bốn hạng mục chính gồm tháp kẽm, tháp chuông, mái ngói và tường gạch trang trí bên trong.