Đồng nghiệp, khán giả nhớ vẻ rực rỡ của Châu Hải My

Nhiều cộng sự của Châu Hải My cho biết nhớ vẻ đẹp kiêu hãnh, sự tinh nghịch của cô, dịp giỗ đầu diễn viên.

Theo trang Toutiao, ngày 11/12, một năm minh tinh Hong Kong qua đời, tài tử Ôn Triệu Luân viết cho đồng nghiệp: "Em gái Châu Hải My, anh nhìn bầu trời, tìm ngôi sao sáng nhất, nhưng em như một đứa trẻ tinh nghịch, trốn trong từng lớp mây, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhớ em". Ôn Triệu Luân và Châu Hải My thân thiết từ năm 1989, khi đóng chung Nghĩa bất dung tình của đài TVB.

Châu Hải My từ 19 tuổi đến 57 Châu Hải My từ 19 tuổi đến cuối đời. Video: Bilibili

Lại Thủy Thanh, đạo diễn Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, nói năm nay tròn 30 năm tác phẩm ra mắt, cũng là 30 năm cụm từ "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" gắn liền tên tuổi Châu Hải My. Ông kể bấy giờ, diễn viên nổi tiếng nhờ loạt phim hiện đại, ông ngỏ lời bốn lần, Hải My mới nhận lời đóng Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lại Thủy Thanh nói: "Đến bây giờ, tôi vẫn xót xa khi nghĩ đến Châu Hải My. Cô ấy từng tiêu dao tự tại, vẻ ngoài kiêu hãnh, từng rực rỡ như pháo hoa".

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Video: Bilibili

Trên Weibo, cụm từ "Một năm ngày mất Châu Hải My" vào top chủ đề nổi bật, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho biết vẫn ấn tượng sâu đậm với hình ảnh diễn viên thời trẻ: tóc đen, môi đỏ, răng thỏ, diễm lệ. Nhiều người mang hoa đến mộ phần Châu Hải My tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tưởng nhớ cô.

Fan đặt hoa, ghi thiệp thể hiện tình yêu với Châu Hải My tại mộ diễn viên. Gia đình khắc tạo hình Chu Chỉ Nhược của nghệ sĩ trên bia mộ. Ảnh: Sina

Châu Hải My đột ngột qua đời tháng 12/2023 tại nhà riêng của cô, ở tuổi 57. Theo St Headline, người đầu tiên phát hiện Hải My hôn mê là cộng sự của diễn viên. Sáng cùng ngày, người này thấy Hải My nằm bất tỉnh trên nền nhà, đưa cô đến bệnh viện.

Gia đình công bố diễn viên tử vong do bệnh tim mạch, cô không phải chịu nhiều đau đớn, ra đi thanh thản. Toàn bộ tài sản, bất động sản của Châu Hải My do mẹ của diễn viên thừa kế. Theo HK01, minh tinh để lại khối tài sản vượt 15 triệu USD.

Châu Hải My vãn cảnh chùa ở Sài Gòn Châu Hải My trong chuyến công tác kết hợp du lịch ở TP HCM năm 2019. Video: Douyin

Châu Hải My gia nhập làng giải trí năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong, thành danh qua nhiều tác phẩm như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Mạt đại hoàng tôn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Đại náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương. Nhiều khán giả châu Á gọi Hải My là "bóng hồng trong mơ" một thời.

Diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Năm 22 tuổi, cô kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ. Gia đình chồng muốn Hải My từ bỏ làng giải trí để ở nhà nội trợ nhưng cô không đồng ý. Hôn nhân kéo dài một năm.

Diễn viên Châu Hải My. Ảnh: Toutiao

Năm 1999, Châu Hải My yêu doanh nhân họ Ngũ rồi chia tay sau khi diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, phải điều trị nửa năm. Đầu thập niên 2000, Hải My yêu một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, họ chia tay năm 2015 vì nữ diễn viên không muốn kết hôn. Từ đó, Châu Hải My không công khai hẹn hò ai.

