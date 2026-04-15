Đồng Nai mở rộng trục kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Với vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, đường Bùi Văn Hòa sẽ được nâng lên 10 làn xe, hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết quốc lộ 51 và sân bay Long Thành.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng khoảng 6 km đường Bùi Văn Hòa, đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, lập hồ sơ theo phương thức PPP. Dự án kỳ vọng giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài trên tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Biên Hòa.

Đoạn nâng cấp từ vòng xoay Tam Hiệp đến vòng xoay cổng 11, cách đường dẫn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 200 m. Đây là tuyến trung tâm đô thị, đi qua nhiều khu công nghiệp lớn như Biên Hòa 2, Long Bình và khu cảng cạn Tân Cảng.

Đường Bùi Văn Hòa đi qua phường Long Bình và Trấn Biên. Ảnh: Phước Tuấn

Hiện mặt đường rộng khoảng 12 m với 4 làn, không đáp ứng lưu lượng xe lớn từ các khu công nghiệp đổ về quốc lộ 51, khiến ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhất là giờ cao điểm. Vào mùa mưa, nhiều đoạn còn bị ngập, làm giao thông thêm ùn ứ. Một số khu vực bị lấn chiếm buôn bán, thu hẹp mặt đường.

Dự án mở rộng tuyến đường này đã được TP Biên Hòa (cũ) đề xuất từ hơn 10 năm trước nhưng chưa triển khai do thiếu vốn. Đầu năm 2025, tỉnh từng kêu gọi đầu tư với tổng mức hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, việc nâng cấp tuyến đường là nhiệm vụ cấp bách nhằm xử lý dứt điểm ùn tắc, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt các tuyến kết nối sân bay Long Thành và vùng công nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết xây dựng thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến vào cuối tháng 4.

Phước Tuấn