Đồng Nai động thổ cầu Cát Lái ngày 15/1

Cầu Cát Lái và Long Hưng bắc qua sông Đồng Nai nối TP HCM dự kiến động thổ ngày 15/1.

Chiều 9/1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hai công trình cầu nằm trong 7 dự án lớn với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng được triển khai nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cầu Cát Lái xây dựng sẽ thay phà đang quá tải. Ảnh: Quỳnh Trần

Cầu Cát Lái dài 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, 8 làn xe, vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 20.500 tỷ đồng theo hình thức PPP kết hợp đầu tư công, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết việc xây dựng cầu Cát Lái là mong mỏi của người dân Đồng Nai suốt hơn 30 năm qua, nay được triển khai để tăng kết nối với TP HCM.

Vị trí dự kiến xây cầu Cát Lái. Đồ họa: Hoàng Khánh

Cùng kết nối hai địa phương, cầu Đồng Nai 2 (Long Hưng) dài khoảng 12 km, trong đó phần cầu 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, Đồng Nai) với Vành đai 3 (phường Long Phước, TP HCM). Tuyến được thiết kế 8 làn xe, vận tốc 80 km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.800 tỷ đồng.

Đồng Nai và TP HCM là hai trung tâm kinh tế lớn của phía Nam song kết nối hiện nay còn hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ, chủ yếu qua cầu Đồng Nai 1, cầu Long Thành và cầu Nhơn Trạch. Thời gian tới, nhiều cầu và tuyến đường mới sẽ được triển khai, trong đó có các dự án phục vụ sân bay Long Thành, dự kiến khai thác giữa năm 2026.

Năm dự án còn lại khởi công giữa tháng 1 là ba công trình nhà ở xã hội với tổng gần 65.000 căn hộ tại xã Phước An và phường Long Hưng; cầu Nha Bích trên quốc lộ 14; thông xe kỹ thuật đường ven sông Đồng Nai.

Phước Tuấn