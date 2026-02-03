Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Công Thương vụ hai cây xăng trên cao tốc ngừng bán

Do tranh chấp, hai cây xăng trên cao tốc TP HCM – Dầu Giây ngừng bán, khiến tuyến gần 400 km từ TP HCM đi Nha Trang không còn điểm tiếp nhiên liệu dịp gần Tết lượng xe tăng cao.

Sở Công Thương Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến cao tốc này.

Theo Sở Công Thương, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đã tạm ngừng bán từ tuần trước, khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cây xăng ở trạm dừng nghỉ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây không hoạt động. Ảnh: Thái An

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây qua Đồng Nai có hai trạm dừng nghỉ do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. Tuy nhiên, hiện phát sinh tranh chấp dân sự giữa ba bên gồm VEC, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành liên quan quyền kinh doanh và sở hữu tài sản tại các cửa hàng xăng dầu.

Trước đó, ngày 8/12/2025, TAND khu vực 1 TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm Công ty cổ phần Thái Sơn E&C tháo dỡ, di dời hoặc thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có phán quyết của tòa. Do đó, hai cửa hàng chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu.

Ngày 24/1, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành ngưng kinh doanh, đóng cửa cả hai cửa hàng. Việc gián đoạn cung ứng nhiên liệu có nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự và gây ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc.

Một trạm dừng chân trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Hiện VEC và các sở, ngành liên quan chưa tìm được phương án phù hợp. Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ để VEC tổ chức cung ứng xăng dầu tạm thời trong thời gian chờ phán quyết của tòa án. Việc này để phục vụ lượng xe ở cao tốc tăng cao dịp Tết.

Nếu hai trạm nói trên ngừng bán, tuyến cao tốc từ TP HCM ra Nha Trang dài gần 400 km, với 5 điểm dừng (hai bên) không có trạm xăng nào. Trong đó trạm dừng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khai thác hôm 26/1, vốn đầu tư hơn 310 tỷ đồng, cây xăng chưa hoạt động do chờ thẩm định. Tài xế muốn đổ nhiên liệu chỉ có cách rẽ ra nút giao cao tốc hoặc quốc lộ 1.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2015. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ, mỗi ngày có 60.000–70.000 lượt xe, thường xuyên quá tải dịp cuối tuần và lễ, Tết. Tuyến đường đang được thi công mở rộng.

Hiện 5 đoạn cao tốc từ TP HCM đi Nha Trang chỉ có hai trạm dừng tuyến TP HCM – Long Thành – Dầu Giây có cây xăng. Đồ họa: Đăng Hiếu