Phương án vừa mở rộng, vừa cho xe chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành

Do thiếu mặt bằng, phương án thi công mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành sẽ tận dụng một phần làn khẩn cấp, kết hợp điều tiết giao thông để giảm ùn tắc.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC – chủ đầu tư) vừa trình phương án tổ chức giao thông trên tuyến để lấy ý kiến trước khi triển khai thi công mở rộng.

Dự án được khởi công ngày 19/8, thực hiện theo diện khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. Phạm vi nâng cấp dài gần 22 km, từ nút giao Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Trong đó, 5 km đầu tuyến (Vành đai 2 đến Vành đai 3) mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn dài 15 km còn lại (từ Vành đai 3 đến nút giao Biên Hòa – Vũng Tàu, không tính cầu Long Thành) mở lên 10 làn. Cầu Long Thành dài 2,3 km sẽ xây thêm một nhánh 5 làn, đưa tổng quy mô cầu lên 8 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp.

Ùn tắc trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Đình Văn

Theo VEC, do không có quỹ đất bố trí đường công vụ dọc tuyến, phần lớn hạng mục sẽ phải triển khai trực tiếp trên mặt đường cao tốc. Các công tác chính gồm lao lắp dầm và thi công phần kết cấu trên của cầu cạn – những hạng mục tác động lớn đến an toàn khai thác.

Mỗi gói thầu cần trải qua 4 giai đoạn thi công chính. Trong đó, giai đoạn đầu sẽ triển khai phần móng, thân bệ trụ, xà mũ, nhà thầu có thể bố trí đường công vụ tiếp cận công trường thông qua các tuyến đường địa phương xung quanh. Đây là giai đoạn thi công thuận lợi nhất do không ảnh hưởng việc khai thác trên tuyến.

Sau khi hoàn tất các hạng mục trên, nhà thầu sẽ chuyển sang thi công lao lắp dầm, cũng là phần khó nhất do bị hạn chế không gian, mặt bằng. Đơn vị thi công sẽ không thể triển khai theo các phương pháp thông thường và sử dụng đường công vụ dọc tuyến, mà phải sử dụng cao tốc để vận chuyển dầm, cùng các loại vật tư, máy móc, thiết bị liên quan.

Hai giai đoạn cuối của dự án là triển khai các hạng mục thi công mặt cầu, hoàn thiện kết cấu phần trên, tổ chức giao thông trên diện tích mới mở rộng và nâng cấp mặt đường cũ.

Để giảm ảnh hưởng, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong phân luồng, bố trí mặt bằng tiết kiệm diện tích. Nhân sự, thiết bị ra vào công trường được quản lý nghiêm ngặt.

Trên tuyến, hệ thống biển báo, người điều tiết sẽ phân luồng từ xa. Vật liệu, thiết bị tập kết ở vị trí hợp lý; phế thải được vận chuyển đi ngay, kèm biện pháp chống bụi, chống ồn.

Tùy điều kiện thực tế, tốc độ xe chạy sẽ giảm để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, việc lao lắp dầm chỉ thực hiện ban đêm, 22h đến 5h hôm sau, khi lưu lượng xe thấp.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, quy mô 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ 2015. Tuyến kết nối TP HCM với Đồng Nai, hiện bình quân 60.000–70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải dịp cuối tuần và lễ Tết.

Theo VEC, dù đã nghiên cứu kỹ phương án thi công, song đây là trục huyết mạch cửa ngõ TP HCM nên khó tránh khỏi ùn tắc. Chủ đầu tư mong nhận được sự chia sẻ của người dân và doanh nghiệp để dự án đảm bảo tiến độ.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành cuối 2026, riêng cầu Long Thành xong quý 1/2027. Khi khai thác, công trình giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông TP HCM, đồng thời tăng kết nối sân bay Long Thành – dự kiến hoạt động từ năm sau.

Giang Anh