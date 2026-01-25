Trạm dừng cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khai thác ngày 26/1

Lâm ĐồngTrạm dừng nghỉ tiêu chuẩn 4 sao trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại xã Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ) hoạt động ngày mai phục vụ tài xế, khách dịp Tết.

Ngày 25/1, ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), cho biết đến nay trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục chính như nhà vệ sinh, bãi đậu xe, đường kết nối ra vào cao tốc, khu dịch vụ...

Hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại xã Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Quốc Tư

Trạm xăng và khu sạc xe điện dù cơ bản hoàn thiện xây dựng nhưng đang chờ hoàn tất các thủ tục cấp phép theo quy định sẽ đưa vào khác thác trước Tết. Các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành tháng 4/2026.

Hệ thống trạm dừng nghỉ nói trên có tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, gồm hai trạm hai đối diện (bên phải và trái tuyến), mỗi bên có diện tích khoảng 5 ha. Dự án do Liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn – Sài Gòn Investment - Thành Thành Công Lâm Đồng thực hiện.

Nhà vệ sinh ở trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Quốc Tư

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, qua địa bàn 4 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), khai thác từ năm 2023. Trên tuyến còn có dự án trạm dừng nghỉ tại xã Vĩnh Hảo đang triển khai.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là một trong 5 đoạn cao tốc nối TP HCM - Nha Trang. Đồ họa: Đăng Hiếu

Hiện, cao tốc từ TP HCM ra Nha Trang có 4 điểm dừng nghỉ, trong đó trạm ở tuyến TP HCM - Dầu Giây khá hoàn chỉnh gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, khu vực ăn uống, cây xăng.

Tư Huynh