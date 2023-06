Đóng cổng đăng ký VnExpress Marathon Nha Trang

VM Nha Trang 2023 sẽ đóng cổng đăng ký hai cự ly còn lại là 21km và 42km lúc 23h59 ngày 22/6 hoặc khi đủ số lượng.

Cổng đăng ký có thể đóng lại sớm hơn thời điểm 23h59 ngày hôm nay do số lượng vé còn lại có hạn. Như vậy, VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang đóng cổng sớm hơn một tháng so với dự kiến khi cả bốn cự ly đều đủ vận động viên (VĐV). Việc đóng cổng sớm nhằm đảm bảo an toàn, Ban tổ chức có sự chuẩn bị tốt nhất để tạo ra những trải nghiệm thú vị cho runner dự giải.

VnExpress Marathon Nha Trang 2023 dự kiến có 10.000 VĐV tham gia, tăng so với 8.500 người của mùa đầu tiên. Ngay từ lúc mở cổng, giải nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều nhóm chạy khắp cả nước, nhất là ở miền Trung kêu gọi số lượng lớn runner tham gia. Trong đó, chủ nhà Nha Trang dự kiến có khoảng 2.000 người.

Một cặp đôi cùng nhau chạy VM Nha Trang. Ảnh: VM

Các runner tham dự mùa đầu tiên đánh giá VnExpress Marathon Nha Trang là giải đấu cuốn hút, mới mẻ do địa phương này trước đây được biết đến là thành phố du lịch, chưa có các hoạt động marathon lớn. Chạy trên những con đường ven biển như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, ngắm nhìn những khách sạn chọc trời và bình minh lên trên biển tạo cảm giác phấn khích.

Năm nay, giải tổ chức ngày 13/8, dự kiến sẽ cải tiến về cung đường và các tiện ích chăm sóc runner. Giải có đường chạy ven biển dài bậc nhất hiện nay. Năm ngoái, các cự ly 5km, 10km và 21km gần như chỉ chạy bám sát vào bãi biển dọc Trần Phú. Trong khi đó, cự ly full marathon sẽ có khoảng 65% chạy trên tuyến đường ven biển, còn lại là nội đô và đường vành đai dọc sông Quán Trường.

Runner chạy trên đường Phạm Văn Đồng tại VM Nha Trang 2022. Ảnh: VM

Thời điểm diễn ra giải là cuối kỳ nghỉ hè khi Nha Trang có tiết trời dịu mát. Đây là cơ hội để các gia đình cùng nhau tận hưởng chuyến đi đến thiên đường biển, trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch hiện đại. Dự kiến, một ngày trước VM Nha Trang sẽ là giải chạy Kun Marathon cho trẻ em 6 - 10 tuổi. Giải sẽ giúp các bé lên dây cót tinh thần trước khi bước vào năm học mới.

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá VnExpress Marathon Nha Trang là sự kiện thể thao lớn, thúc đẩy sự phát triển của du lịch địa phương, kỳ vọng đưa giải đấu thành sự kiện tầm cỡ quốc tế. Tỉnh có sẵn cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại với số lượng phòng lớn, nhiều dịch vụ, tiện ích cùng hệ thống các điểm tham quan nổi tiếng, đủ khả năng phục vụ hơn 10.000 runner và gia đình, bạn bè. Địa phương dự kiến sẽ kết hợp các tour tuyến du lịch, ẩm thực đặc sắc của Nha Trang với sự kiện marathon để quảng bá hình ảnh.

Hoài Phương