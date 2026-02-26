Đông Bắc Mỹ tê liệt trong 'sa mạc trắng'

Một số người dân tại Barnstable chia sẻ họ phải chịu mất điện từ chiều 22/2 và phải đổ bỏ gần như toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh.

"Có vẻ như giới chức đã không chuẩn bị sẵn sàng cho việc này", một cư dân địa phương nói trong sự mệt mỏi.