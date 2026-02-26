Đông Bắc Mỹ tê liệt trong 'sa mạc trắng'

Vùng Đông Bắc nước Mỹ đầu tuần này tiếp tục hứng chịu "bom bão", hình thái khí tượng với áp suất giảm sâu trong thời gian ngắn. Từ Maryland đến Maine, lớp tuyết dày kỷ lục gây mất điện diện rộng, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và ít nhất một người thiệt mạng.
Người đi đường chật vật trong bão tuyết khi di chuyển gần công viên Bryant, thành phố New York, ngày 23/2.
Theo chuyên gia Ryan Maue, cựu giám đốc khoa học tại Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), tổng lượng tuyết rơi trong khu vực tương đương 2.500 tỷ gallon nước (khoảng 9,46 tỷ m3). Nếu toàn bộ lượng tuyết từ Maryland đến Maine chỉ đổ dồn xuống đảo Manhattan, nó sẽ tạo thành một cột tuyết cao hơn 1,6 km.
Người dân New York xếp hàng trước một tiệm cà phê trúng cây gãy đổ ngày 25/2.
Tại Rhode Island, bang lân cận New York và là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, lượng tuyết dày tới hơn 0,9 m, vượt qua kỷ lục lịch sử của trận bão năm 1978.
Người dân tại Massachussets cùng nhau dọn tuyết để khôi phục giao thông khu vực.
Hơn 138.000 hộ gia đình tại Mỹ vẫn trong tình trạng mất điện, phần lớn tập trung tại Massachusetts và vùng Cape Cod. Các đội kỹ thuật phải làm việc ca 18 tiếng liên tục để khôi phục lưới điện. Tại các trạm sưởi ấm công cộng, người dân tập trung đông đúc để sạc điện thoại và tìm hơi ấm.
Nhân viên điện lực từ bang Kentucky được triển khai đến Plymouth, bang Massachussetts hỗ trợ khôi phục mạng lưới điện ngày 25/2.
Một số người dân tại Barnstable chia sẻ họ phải chịu mất điện từ chiều 22/2 và phải đổ bỏ gần như toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh.
"Có vẻ như giới chức đã không chuẩn bị sẵn sàng cho việc này", một cư dân địa phương nói trong sự mệt mỏi.
Đối với những người khuyết tật, hậu quả còn nặng nề hơn. Tina Guenette, người phải sử dụng xe lăn điện tại Rhode Island, đã phải tự mình dọn tuyết trong sân để chú chó hỗ trợ của mình có thể ra ngoài.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác", bà nói, cho biết chương trình tình nguyện dọn tuyết của địa phương đã ngưng hoạt động từ nhiều năm nay.
Người dân dọn tuyết trên đường phố tại phía nam Boston ngày 24/2.
Cư dân tại Nam Boston dọn tuyết đóng dày trên phương tiện của mình ngày 24/2.
Trời đã hửng nắng nhưng những thách thức chưa chấm dứt. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo một cơn bão khác từ vùng Ngũ Đại Hồ đang hình thành.
Dù được dự báo không nghiêm trọng như trận bão vừa qua, lượng tuyết mới chồng lên lớp tuyết cũ sẽ khiến công cuộc khắc phục hậu quả trở nên khó khăn hơn.
Tại thành phố New York, Thị trưởng Zohran Mamdani đã triển khai một chiến dịch dọn dẹp khổng lồ.
Ngoài việc rải hơn 65 triệu kg muối, thành phố đã thuê ít nhất 3.500 "nhân viên dọn tuyết khẩn cấp" với mức lương 30 USD/giờ để giải tỏa các điểm dừng xe buýt và đường phố. Các máy làm tan tuyết khổng lồ cũng được huy động để biến hàng triệu kg tuyết thành nước.
Tuy nhiên, quyết định giữ cho các trường học mở cửa của Thị trưởng Mamdani đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Quyết định này tác động đến khoảng 900.000 học sinh trong hệ thống trường công. Tỷ lệ đi học thực tế đạt 63%.
Tại Rhode Island và một số vùng của Massachusetts, các trường học vẫn đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến cho đến hết tuần.
Thanh Danh (Theo AP)