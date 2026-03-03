Đòn tập kích tên lửa của Iran khiến lính Mỹ 'không kịp sơ tán'

Cuộc tập kích nhằm vào trung tâm tác chiến của Mỹ tại Kuwait xảy ra bất ngờ và không có cảnh báo, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 2/3 cho biết 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến dịch, nhưng không tiết lộ cụ thể vị trí và tình huống. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó thừa nhận một tên lửa Iran đã xuyên thủng lưới phòng không Mỹ và đánh trúng "trung tâm tác chiến được gia cố" ở Kuwait.

CNN hôm nay dẫn lời nguồn tin am hiểu tình hình cho biết sự việc xảy ra ở cảng dân sự Shuaiba, khi tên lửa Iran lao xuống chính giữa khu nhà di động được dùng làm trung tâm chỉ huy dã chiến lúc 9h ngày 1/3. "Đòn tấn công diễn ra đột ngột, không có cảnh báo hay còi báo động, khiến binh sĩ không kịp sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn", nguồn tin cho hay.

Mỹ không kịp trở tay trong vụ tấn công khiến 6 binh sĩ thiệt mạng Khói bốc lên tại trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, miền nam Kuwait, hôm 1/3. Video: CNN

Khu nhà vẫn cháy âm ỉ suốt nhiều giờ sau vụ tập kích. Trung tâm tác chiến bị lửa thiêu rụi, các bức tường bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài. Ảnh vệ tinh thương mại chụp vào thời điểm đó cho thấy tòa nhà tại cảng bốc cháy, khói đen cuồn cuộn lên trời.

CENTCOM ban đầu cho biết có 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng nhưng không nêu rõ địa điểm bị tấn công.

Theo nguồn tin, hàng chục người có mặt tại hiện trường, một số quân nhân chưa thể xác định tung tích trong quá trình tìm kiếm ban đầu và sau đó được xác định đã thiệt mạng. Nỗ lực thu hồi thi thể cũng mất nhiều thời gian do tòa nhà vẫn cháy.

Quân đội Mỹ chưa công bố danh tính quân nhân thiệt mạng.

Trung tâm điều hành dã chiến của Mỹ tại Shuaiba trước và sau vụ tấn công. Ảnh: Planet Labs PBC

Đây là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" nhằm vào Iran ngày 28/2. Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Donald Trump đều cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận thêm nhiều thương vong. Người phát ngôn CENTCOM cho biết tính đến ngày 2/3, ít nhất 18 binh sĩ Mỹ đã bị thương nặng.

