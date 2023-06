Dọn dẹp trụ sở ủy ban xã sau vụ tấn công

Sáng 14/6, lực lượng chức năng dọn dẹp vật dụng bị nhóm tấn công đập phá, đốt cháy tại trụ sở Công an xã Ea Tiêu.

Ba ngày trước, một nhóm người đi xe máy dùng súng và các hung khí lao đến đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Sự việc khiến 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 công an trọng thương.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt 45 nghi phạm. Nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, bị thu giữ.