Bộ Công an bắt 6 người tấn công trụ sở công an ở Đăk Lăk

Bộ Công an bắt 6 nghi phạm và đang tiếp tục truy tìm những người tham gia tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ, người dân tử vong.

Bộ Công an cho biết, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur tại huyện Cư Kuin.

Trưa cùng ngày, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết lực lượng chức năng đã bắt 6 nghi phạm. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đăk Lăk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt các trường hợp còn lại.

Người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận được khuyến cáo bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng.

Xuân Hoa