Nghi phạm tấn công trụ sở uỷ ban xã khai 'được chỉ đạo xả súng'

Đăk LăkY Chanh Niê, nghi phạm tham gia tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur khai được ông chủ hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang, được dặn "cứ thấy người là giết, xả súng".

Nghi phạm Y Tim Niê tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV

45 nghi phạm bị bắt sau vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur cư ngụ tại nhiều huyện ở tỉnh Đăk Lăk. Khai với cơ quan điều tra, họ cho biết có bàn bạc trong cuộc họp, phân công nhiệm vụ và được đưa súng, dao, bom xăng, lựu đạn cho từng người, VTV đưa tin tối 13/6.

Nhiều nghi phạm nói bị lôi kéo, dụ dỗ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Y Tim Niê (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) khai được chỉ đạo "thấy chỗ nào có người ở là phải bắn hết", còn Y Măn Miô cho biết "người cầm đầu bảo đứng canh giữ, nếu người dân không làm theo là đâm".

Nghi phạm vụ Đăk Lăk: 'Ông đứng đầu chỉ đạo thấy người là giết, xả súng' Hiện trường và lời khai của nghi phạm. Video: VTV

Rạng sáng 11/6, nhóm nghi phạm xông vào đập phá cửa trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, ném bom xăng, sát hại 4 cán bộ công an. Sau đó chúng di chuyển ra đường, tiếp tục dùng súng, dao, bom xăng tấn công nhiều người. Hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương.

Trả lời VnExpress, một cán bộ tham gia kế hoạch bảo vệ mục tiêu, truy bắt các nghi can, cho biết nhiều lực lượng công an đang phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk tổ chức các đội vũ trang tinh nhuệ để khoanh vùng, vây bắt những người lẩn trốn.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Công an nhân dân.

Trong ngày đầu tiên truy tìm thủ phạm, lực lượng chức năng bắt 16 người, đến chiều nay đã bắt tổng cộng 45 nghi phạm. Nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, bị thu giữ.

Tại xã Ea Tiêu, Ea Ktur, tình hình đã ổn định, cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Lực lượng chức năng dọn dẹp trụ sở UBND xã Ea Ktur để hoạt động trở lại, ngày 12/6. Ảnh: Trần Hoá

Ngày 12/6, Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đăk Lăk khi làm nhiệm vụ là: thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân, công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, công an xã Ea Tiêu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Văn Kiên; Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng.

