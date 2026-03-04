Đời sống tình cảm của Angelina Jolie sau ly hôn

Minh tinh Angelina Jolie chọn sống độc thân sau khi ly hôn Brad Pitt, tập trung vào công việc và chăm sóc con cái.

Ngày 3/3, nguồn tin của People cho biết trái với nhiều tin tức, minh tinh không có bạn trai từ lúc đạt thỏa thuận ly hôn Brad Pitt cuối năm 2024 đến nay. Những năm qua, Angelina Jolie bận rộn với công việc. Với cô, chuyện hẹn hò không quan trọng, thay vào đó, cô muốn tập trung cho cuộc sống mẹ đơn thân.

Diễn viên trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Toronto tháng 9/2025. Ảnh: Film Magic

"Cô ấy yêu việc làm mẹ, luôn muốn đảm bảo các con được phát triển tốt. Có vẻ như cô đang làm rất tốt vai trò của mình", người này nói thêm. Jolie và chồng cũ có ba con nuôi và ba con ruột, trong đó hai người con út sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 7. Gần đây, con trai lớn Maddox, 25 tuổi, gây chú ý khi công khai bỏ họ bố.

Thông tin mới về đời sống tình cảm của Angelina Jolie xuất hiện giữa lúc cô vướng nghi vấn hẹn hò diễn viên Pháp Louis Garrel, 43 tuổi. Cả hai đóng chung Couture - phim điện ảnh mới nhất của Jolie, bị đồn yêu nhau do từng cùng đi ăn tối. Nhưng theo TMZ, hai người là bạn bè và có bạn chung.

Trailer phim 'Couture' Trailer phim "Couture". Angelina Jolie và Louis Garrel xuất hiện từ những giây đầu. Video: HanWay Films

Không phải lần đầu Angelina Jolie vướng tin đồn tình ái từ khi đường ai nấy đi với Brad Pitt. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2024, nhưng hôn nhân của họ kết thúc vào tháng 9/2016 khi Jolie cáo buộc Pitt có hành vi ngược đãi cô và các con.

Từ đó, cô giữ im lặng về cuộc sống cá nhân, ngay cả khi bị nói hẹn hò ca sĩ The Weeknd năm 2021. Thời điểm ấy, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi chơi chung. Họ không lên tiếng về mối quan hệ, nhưng The Weeknd được cho viết về Angelina Jolie trong album Dawn FM (2022). Theo tờ Cosmopolitan, một số ca khúc trong đĩa nhạc như Here We Go... Again (2022), Starry Eyes, How do I make you love me chứa các ẩn ý khiến nhiều khán giả tin anh ám chỉ chuyện tình với Jolie.

Angelina Jolie ăn tối cùng The Weeknd Angelina Jolie đi ăn tối cùng The Weeknd tháng 6/2021. Video: Page Six

Tháng 8/2024, truyền thông quốc tế chú ý cái tên Akala - rapper kiêm nhà hoạt động chính trị người Anh - sau khi Daily Mail công bố những bức ảnh chụp anh và Angelina Jolie tại Venice.

Không lâu sau, People phủ nhận chuyện họ là một cặp, cho biết hai người là bạn bè lâu năm vì cùng quan tâm các vấn đề xã hội và nhân đạo. Khi đó, Akala có bạn gái là nhà sản xuất Chanelle Newman. Jolie cũng thân với Chanelle.

Angelina Jolie và Akala tại liên hoan phim Venice năm 2024. Ảnh: Backgrid

Nhiều năm qua, minh tinh hầu như chỉ nói về gia đình và công việc khi tham gia các cuộc phỏng vấn. Trên Wall Street Journal năm 2023, Jolie thừa nhận không giao thiệp nhiều khi sống ở Los Angeles - nơi cũng là quê nhà của cô, cũng không có người yêu. Theo diễn viên, phần lớn bạn thân của cô là dân tị nạn, khoảng sáu trong bốn người phụ nữ gần gũi với cô có xuất thân từ vùng bị chiến tranh hoặc xung đột.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Angelina Jolie nói có kế hoạch chuyển đến Campuchia - quê hương con trai Maddox - trong tương lai. Theo nghệ sĩ, cuộc ly hôn và những vấn đề pháp lý liên quan khiến cô không thể đi lại tự do. "Tôi lớn lên tại một nơi khá nông cạn. Trong tất cả địa điểm trên thế giới, Hollywood không phải môi trường lành mạnh. Bạn cần tìm nơi có sự chân thành để sống".

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Suốt sự nghiệp, minh tinh đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Trước Brad Pitt, cô trải qua hai đời chồng, lần lượt là Jonny Lee Miller và Billy Bob Thornton.

Phương Thảo (theo People, Daily Mail)