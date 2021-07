MỹMinh tinh Angelina Jolie và ca sĩ The Weeknd cùng đi ăn món Italy tại nhà hàng Giorgio Baldi ở Los Angeles, tối 30/6.

Theo Pagesix, cặp sao ăn tối và trò chuyện khoảng vài giờ đồng hồ trước khi rời đi bằng xe riêng. Nữ diễn viên mặc váy đen phối cùng áo trench coat. Ca sĩ chọn quần áo bò và áo phông đen phối cùng một vòng cổ ngọc trai.

Angelina Jolie ăn tối cùng The Weeknd Angelina Jolie đi ăn tối cùng The Weeknd. Video: Pagesix.

Trên mạng xã hội, nhiều người nghi ngờ cặp sao hẹn hò nhưng cũng nhiều fan cho rằng đó chỉ là buổi ăn tối vì công việc. Một nguồn tin thân cận với The Weeknd cho biết: "Họ rõ ràng không có ý định giấu diếm buổi hẹn. The Weeknd đang muốn gia nhập làng phim. Anh ấy mới nhận lời đóng The Idol, một series dài tập của HBO Max".

Nguồn tin của Eonline cho biết cặp sao thân thiết vì cùng quan tâm tình hình chính trị tại Ethiopia. The Weeknd có cha mẹ gốc Ethiopia. Mới đây, anh vừa quyền góp một triệu USD cho các nạn nhân bị ảnh hưởng từ những vụ xung đột ở vùng Tigray. Trong khi đó, Jolie từng nhận nuôi con gái Zahara tại quốc gia này.

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles, Mỹ. Cô là ngôi sao điện ảnh ăn khách và từng đoạt giải Oscar. Nữ diễn viên từng trải qua ba cuộc hôn nhân với Jonny Lee Miller (1996–1999), Billy Bob Thornton (2000–2003) và Brad Pitt (2014-2019). Cô có ba con đẻ và ba con nuôi cùng Brad Pitt.

The Weeknd, tên thật Abel Tesfaye, là ca sĩ nổi tiếng người Canada. Anh gia nhập làng nhạc từ năm 2010 và đã bán được hơn 100 triệu bán thu. Giọng ca từng đoạt ba giải Grammy, tám giải Billboard và nhận một đề cử Oscar. Năm 2020, anh phát hành album thứ tư After Hours được đông đảo giới phê bình và fan đón nhận. The Weeknd từng hẹn hò nhiều sao nữ như Selena Gomez, Bella Hadid...

Phương Mai (theo Pagesix, Eonline)