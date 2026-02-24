Nộm dưa chuột 'giải cứu' giò thừa ngày Tết

Chọn dưa chuột: Dưa chuột làm nộm nên chọn quả thon, thẳng đều, vỏ xanh, sờ cứng tay, nặng quả. Dưa chuột còn gai nhỏ, cuống tươi thường giòn và ngọt hơn. Dưa chuột đem ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch, để ráo nước.

Sơ chế nguyên liệu: Giò lụa thái sợi dài vừa ăn, độ dày khoảng 0,5 cm. Không nên thái quá mỏng vì giò dễ nát khi trộn, cũng không quá dày sẽ làm món nộm thiếu độ mềm. Dưa chuột để nguyên vỏ giữ độ giòn và màu xanh. Bổ dọc dưa chuột, dùng thìa nạo bỏ phần ruột rồi thái sợi tương tự giò. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi như giò, dưa chuột. Rau mùi nhặt rửa sạch, để ráo, cắt khúc dài 2 -3 cm.

Pha nước trộn nộm: Cho vào bát 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 2 thìa cà phê tương ớt, 2 thìa canh nước lọc, vắt 4 quả quất rồi khuấy tan. Nêm nếm lại sao cho vừa miệng, thêm tỏi và ớt băm nhỏ, khuấy đều. Nên dùng quất (tắc), nước trộn sẽ có mùi thơm dịu, đặc trưng hơn chanh. Lạc rang vàng thơm, xát bỏ vỏ, giã dập.

Trộn nộm: Cho giò lụa, dưa chuột và cà rốt vào âu lớn. Rưới từ từ nước trộn, dùng tay đeo găng hoặc đũa trộn nhẹ theo chiều từ dưới lên để nguyên liệu ngấm đều mà không bị nát. Nếm lại, điều chỉnh gia vị cho vừa miệng. Trước khi bày ra đĩa, cho rau thơm vào trộn nhanh tay, rắc lạc rang lên trên là hoàn thiện.

Thành phẩm: Đĩa nộm hoàn thiện có màu sắc hài hòa, nguyên liệu khô ráo. Vị chua cay mặn ngọt vừa phải, hậu vị thanh, giúp cân bằng những món nhiều đạm, nhiều dầu mỡ trong mâm cơm ngày Tết. Nên dùng ngay sau khi trộn để giữ độ giòn tươi.