Quy tắc 'muối tách, đường giữ' trong nấu ăn

Nêm gia vị đúng thời điểm không chỉ giúp món ăn đậm đà mà còn ảnh hưởng đến độ ngon, độ giòn, độ mọng của món ăn.

Muối làm thực phẩm tiết nước

Khi muối tiếp xúc với bề mặt thực phẩm tạo ra sự chênh lệch nồng độ giữa bên trong và bên ngoài tế bào. Để cân bằng nồng độ này, nước từ bên trong thực phẩm bị kéo ra ngoài thông qua hiện tượng thẩm thấu. Vì thế sau khi rắc muối người nội trợ có thể thấy bề mặt nguyên liệu bắt đầu ướt hơn do nước tiết ra.

Trong nấu ăn, người nội trợ có kinh nghiệm thường tận dụng đặc tính tách nước này của muối để giúp món ăn trọn vị. Ví như khi làm các món nộm củ quả, rắc muối trước khi chế biến giúp rút bớt nước và giảm vị hăng, chát của thực phẩm. Trong các món dưa cà muối truyền thống, rắc muối còn giúp rau tiết nước để tạo môi trường lên men tự nhiên giúp món ăn giòn ngon, bảo quản được lâu hơn.

Tuy nhiên, cần chú ý việc nêm muối quá sớm đôi khi làm thay đổi kết cấu món ăn. Rau xanh khi xào nếu cho muối ngay từ đầu thường nhanh ra nước, khiến chảo giảm nhiệt và rau bị mềm, mất độ giòn ngon. Tương tự, khi rang tôm, rang thịt nếu ướp muối sớm quá có thể khiến thịt tiết nước. Điều này làm giảm điều kiện xảy ra phản ứng Maillard, phản ứng tạo màu nâu và mùi thơm khi thực phẩm gặp nhiệt độ cao.

Đường giúp giữ độ ẩm và làm mềm nguyên liệu

Trái với muối, đường có khả năng liên kết với nước trong thực phẩm và làm chậm quá trình mất nước khi nấu. Nếu được dùng với lượng vừa phải trong khâu ướp, đường giúp các thớ thịt giữ được độ ẩm tốt hơn, từ đó tạo cảm giác mềm và mọng hơn sau khi chế biến.

Ngoài khả năng giữ ẩm, đường còn đóng vai trò quan trọng trong phản ứng caramel hóa. Khi gặp nhiệt độ cao, đường chuyển sang màu nâu và tạo mùi thơm đặc trưng. Nhờ vậy, các món nướng, rim hoặc kho thường có màu sắc hổ phách hấp dẫn và vị đậm đà hơn nếu có một lượng đường thích hợp từ đầu.

Trong nhiều món ăn quen thuộc như thịt kho, sườn rim, thịt nướng, thịt khìa, người nội trợ thường thêm một chút đường khi ướp. Đường không chỉ giúp cân bằng vị mặn của nước mắm muối mà còn góp phần làm bề mặt món ăn bóng và thơm hơn sau khi chế biến.

Ứng dụng trong bếp hằng ngày

Từ nguyên tắc "muối tách, đường giữ" nhiều đầu bếp và người nội trợ có kinh nghiệm thường điều chỉnh thời điểm nêm gia vị để giúp món ăn thơm ngon trọn vị. Khi xào rau xanh, muối nên cho vào gần cuối để hạn chế việc rau ra nhiều nước. Với các món thịt áp chảo hoặc xào nhanh, sau khi xào săn mới nêm mắm muối.

Ngược lại, khi ướp thịt để nướng hoặc kho, một lượng đường nhỏ giúp thịt mềm và tạo màu đẹp khi nấu. Tuy vậy, nguyên tắc này không phải lúc nào cũng áp dụng cứng nhắc. Hiệu quả còn phụ thuộc vào loại nguyên liệu, lượng gia vị và nhiệt độ nấu.

Hiểu được tác động khác nhau của muối và đường giúp người nấu chủ động điều chỉnh gia vị, từ đó giữ được độ giòn của rau, độ mọng của thịt và hương vị hài hòa cho món ăn. Đây cũng là lý do vì sao hai gia vị quen thuộc này luôn được cân nhắc về thời điểm và liều lượng trong nhiều kỹ thuật nấu nướng.

Bùi Thủy