Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng

Nhiều gia đình tích trữ thịt trong tủ đá hàng tháng trời và vô tư đem chế biến dù chúng đã biến màu, nhớp nháp hay bị "bỏng lạnh".

Ngăn đá tủ lạnh của nhiều gia đình thường xuyên trong tình trạng quá tải với đủ loại thịt cá. Thói quen phổ biến là rã đông nguyên tảng lớn, cắt một phần để nấu, rồi lại cất phần thừa vào tủ đá.

Dù thực phẩm đông lạnh có thể bảo quản lâu, chất lượng và độ an toàn sẽ giảm dần theo thời gian. Đáng lo ngại, nhiều miếng thịt trông có vẻ bình thường, chưa bốc mùi ôi thiu nhưng thực chất đã biến chất, trở thành hiểm họa đối với sức khỏe, đặc biệt là với hệ miễn dịch non nớt của trẻ nhỏ.

Thỉ bị bỏng lạnh khô xác, không nên ăn. Ảnh: Sohu

Hầu hết thịt đông cứng khi vừa lấy ra khỏi tủ rất khó phân biệt tốt xấu. Tuy nhiên, bạn cần vứt bỏ ngay nếu miếng thịt rã đông xuất hiện ba dấu hiệu sau:

Nhớt và đổi màu sẫm: Nếu thịt rã đông sờ vào thấy nhớp nháp, màu sắc tối sẫm bất thường và tiết ra nhiều dịch lỏng, đây là dấu hiệu cấu trúc thịt đã bị phân hủy. Dù không ngửi thấy mùi hôi, bạn cũng tuyệt đối không nên ăn.

Bị "bỏng lạnh": Bề mặt thịt xuất hiện các đốm khô màu nâu xám, sờ vào thấy cứng và xơ xác. Đây là hậu quả của việc bọc thực phẩm không kín, dẫn đến mất nước và phản ứng enzyme. Chất lượng thịt lúc này đã sụt giảm nghiêm trọng.

Đóng lớp băng đá quá dày: Khi bề mặt thịt bám một lớp sương hoặc tinh thể băng dày đặc, chứng tỏ nó đã được bảo quản quá lâu hoặc nhiệt độ tủ lạnh không ổn định. Sự dao động nhiệt độ làm tinh thể đá tan ra rồi kết tinh lại, phá vỡ cấu trúc tế bào thịt, khiến thịt khô xơ và bã khi ăn.

Tủ đông không phải là "két sắt" vô trùng

Nhiều người có tâm lý chủ quan: "Thịt để ngăn đá thì làm sao mà hỏng được". Thực tế, đông lạnh chỉ làm giảm nhiệt độ để ức chế vi sinh vật sinh sôi, chứ không hề tiêu diệt được chúng. Vi khuẩn chỉ rơi vào trạng thái "ngủ đông" và sẽ lập tức "tỉnh giấc", hoạt động mạnh mẽ ngay khi thịt được rã đông.

Đáng sợ hơn, một số mầm bệnh chịu lạnh tốt như Listeria hay Salmonella typhimurium trong nước thịt sống có thể tồn tại rất lâu dưới tủ đá. Các virus lây qua đường tiêu hóa như Norovirus cũng được chứng minh có khả năng duy trì sự lây nhiễm trong khay đá lạnh. Nếu không được bọc kín, thịt sống hoàn toàn có thể lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác.

Ba quy tắc bảo quản an toàn

Để tránh rước bệnh vào người, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm phải bắt đầu ngay từ khâu chuẩn bị trước khi cho vào tủ lạnh:

Chia nhỏ khẩu phần: Tuyệt đối tránh việc cấp đông nguyên tảng lớn rồi rã đông nhiều lần. Việc "rã đông - đông lạnh lại" sẽ phá vỡ tế bào thịt, đẩy nhanh quá trình oxy hóa và tăng rủi ro nhiễm khuẩn. Hãy chia thịt thành từng hộp hoặc túi nhỏ, vừa đủ cho một bữa ăn.

Ghi rõ nhãn mác: Tập thói quen dùng túi zip hoặc hộp thực phẩm có dán nhãn. Ghi rõ tên loại thịt và ngày cấp đông để kiểm soát hạn sử dụng.

Phân khu sống - chín: Tuân thủ nguyên tắc cách ly thịt sống khỏi các thực phẩm ăn liền (như trái cây, kem, đồ chín) trong cùng một không gian tủ.

Bảng thời gian bảo quản thịt trong ngăn đông theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA (Mỹ):

Phân loại Ngăn đá (Đông lạnh) Ngăn mát (Lạnh) Thịt đỏ (Heo, bò, cừu) 4-12 tháng 3-5 ngày Nội tạng (Dạ dày, ruột...) 3-4 tháng 1-2 ngày Gia cầm (Gà, vịt, ngỗng) 9 tháng 1-2 ngày Cá nạc 6-8 tháng 1-2 ngày Cá béo (Cá nhiều mỡ như cá hồi) 2-3 tháng 1-2 ngày Tôm, hải sản có vỏ 3-6 tháng 1-2 ngày Thịt đã nấu chín / Nước hầm 2-3 tháng 1-4 ngày

Lưu ý qua thời gian này, thịt không nhất thiết sẽ hỏng ngay nhưng mùi vị, màu sắc và độ mọng nước sẽ suy giảm đáng kể.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)