Cách làm lẩu khế sa tế trong 30 phút

Chuẩn bị nguyên liệu: Khế rửa sạch, cắt bỏ viền để tránh bị chát. Chia khế làm hai phần: một phần thái lát to, đập dập để xào lấy vị chua; phần còn lại thái lát mỏng để cho vào nồi lẩu khi ăn. Hành khô, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Sả rửa sạch, đập dập, cắt khúc ngắn. Dứa gọt vỏ, cắt lát mỏng. Cà chua chia làm hai phần: một phần băm nhỏ để xào tạo màu, phần còn lại bổ múi cau.

Làm nước dùng: Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi, phi thơm sả, hành và tỏi. Khi gia vị dậy mùi, trút phần cà chua băm nhỏ và khế đập dập vào xào trên lửa vừa để tạo màu và lấy vị chua. Nêm nước mắm, muối và một chút đường cho dịu vị. Thêm sa tế tùy theo mức độ ăn cay của gia đình. Đổ lượng nước lọc vừa đủ cho nồi lẩu, đun sôi lại rồi nêm nếm cho vừa miệng. Nước lẩu đạt yêu cầu khi có vị chua thanh tự nhiên, không gắt, màu đỏ cam đẹp mắt, thơm hương sả.

Chuẩn bị phần thịt nhúng lẩu: Tùy khẩu vị và thực phẩm sẵn có trong ngày Tết, có thể dùng thịt bò, tim, gà, cá hoặc các loại lòng để nhúng lẩu. Nguyên liệu sơ chế sạch sẽ, để ráo, bày ra đĩa riêng.

Sơ chế rau nhúng lẩu: Chọn rau theo nguyên tắc “mùa nào thức nấy” hoặc tận dụng rau củ có sẵn trong tủ lạnh ngày Tết như rau cải, nấm, củ quả. Rau nhặt rửa sạch, để ráo nước.

Trình bày và thưởng thức: Múc nước dùng ra nồi lẩu, đặt lên bếp đun sôi. Cho phần khế thái lát mỏng, dứa và hành tây vào để tăng hương vị và tạo màu sắc bắt mắt. Khi ăn, nhúng nguyên liệu theo thứ tự: thịt trước, sau đó đến đậu phụ, váng đậu rồi các loại rau và nấm để giữ được độ tươi ngon. Lẩu khế sa tế ngon nhất khi ăn nóng, có thể dùng kèm bún tươi hoặc mì tôm. Chuẩn bị thêm bát nước chấm mắm ớt hoặc muối chanh để tăng vị.

Yêu cầu thành phẩm: Nước lẩu có vị chua thanh tự nhiên từ khế, cay nhẹ của sa tế, không gắt, không chát. Màu sắc nước dùng đỏ cam đẹp mắt từ cà chua, thoang thoảng mùi thơm của sả, hành và tỏi. Nguyên liệu nhúng chín tới, giữ độ ngọt tự nhiên, rau xanh tươi. Tổng thể món ăn hài hòa, dễ ăn, phù hợp giải ngấy sau các bữa cỗ ngày Tết.