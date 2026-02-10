Nên chọn sườn nhiều hay ít thịt?

Nhiều người nội trợ thường chọn những dẻ sườn nhiều thịt vì cho rằng thực phẩm này giúp món ăn ngon hơn.

Tuy nhiên không phải lúc nào đây cũng là lựa chọn thông minh. Bí quyết chọn sườn phù hợp cho từng mục đích chế biến và lý giải vì sao những miếng sườn ngon nhất thường có lượng thịt vừa phải.

Chọn sườn theo món ăn

Không có loại sườn nào ngon cho tất cả các món. Tùy cách chế biến, bạn cần chọn tỷ lệ thịt và xương khác nhau:

Món kho, xào chua ngọt: Với các món cần cảm giác "ngập răng" khi ăn như sườn kho, rim hay xào chua ngọt, bạn nên chọn phần sườn non (sườn nách). Đây là phần xương nhỏ, dẹt, thịt nhiều, mềm và mọng nước. Tỷ lệ lý tưởng cho phần này là 3 phần xương, 7 phần thịt.

Món canh, hầm, hấp: Nếu mục đích chính là lấy nước dùng hãy chọn phần xương sống (xương cục) hoặc sườn già gần phía cổ. Dù ít thịt nhưng phần này chứa nhiều tủy. Khi hầm lâu, tinh túy từ tủy tiết ra sẽ giúp nước canh ngọt đậm đà tự nhiên, điều mà phần thịt nạc không làm được.

Món nướng, áp chảo: Hãy chọn sườn vừa phải. Sườn ba chỉ là lựa chọn tối ưu. Phần này có các lớp nạc mỡ đan xen, giúp miếng sườn khi nướng không bị khô xác, giữ được độ mềm và béo ngậy.

Với sườn nướng nên chọn loại mỏng, sườn rim nên chọn loại dày. Bùi Thủy

Tại sao người bán ít khi để sườn quá nhiều thịt?

Nhiều người thắc mắc tại sao giá sườn đắt hơn thịt nhưng người bán lại thường lọc sườn khá sát, để lại ít thịt. Thực tế, điều này liên quan đến bài toán kinh tế của tảng thịt ba chỉ.

Thịt trên dẻ sườn nối liền với phần thịt ba chỉ. Nếu để lại quá nhiều thịt nạc trên dẻ sườn, tảng ba chỉ còn lại sẽ bị mỏng lớp nạc và dày lớp mỡ. Điều này khiến miếng ba chỉ trở nên ngấy, mất cân đối và rất khó bán. Do đó, người bán thường lọc thịt ở mức vừa phải để đảm bảo giá trị cho cả phần sườn và phần thịt ba chỉ.

Hơn nữa, sườn ngon là nhờ vị ngọt của xương và độ mềm của mỡ giắt. Nếu sườn bám quá nhiều nạc dày, khi ăn sẽ có cảm giác khô, xơ, không ngon bằng phần thịt có độ dày vừa phải.

3 dấu hiệu nhận biết sườn kém chất lượng

Dù chọn loại nào, độ tươi ngon vẫn là yếu tố quyết định. Bạn nên tránh xa những miếng sườn có dấu hiệu sau, dù giá rẻ:

Dùng tay ấn thử vào miếng thịt. Sườn tươi sẽ khô ráo hoặc hơi ẩm, có độ đàn hồi tốt. Nếu thấy dính tay, nhớt hoặc ấn vào tạo vết lõm không đàn hồi trở lại, đó là thịt đã ôi thiu, sinh sôi vi khuẩn.

Sườn tươi có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi, mỡ trắng bóng. Tránh mua loại có màu đỏ sẫm, xỉn màu hoặc trắng bệch (thịt đông lạnh rã đông, mất nước).

Thịt tươi chỉ có mùi tanh nhẹ đặc trưng. Tuyệt đối không mua nếu ngửi thấy mùi ôi của thịt.

Bảo Nhiên (Theo Sohu)