Cách làm món vó bò ngâm rau tiến vua chua ngọt

Sơ chế và luộc vó bò: Vó bò rửa kỹ với muối hạt, gừng đập dập và giấm hoặc chanh để khử mùi. Chần vó bò qua nước sôi, đổ bỏ nước đầu. Sau đó cho vó bò vào nồi nước mới, thêm gừng, chút muối hạt, luộc ở lửa vừa đến khi chín mềm nhưng vẫn giữ độ giòn. Vớt ra ngâm ngay vào âu nước đá lạnh để vó bò trắng giòn. Sau khoảng 30 phút vó bò nguội, vớt ra để ráo nước rồi dùng dao sắc thái lát mỏng (càng mỏng càng ngon). Nếu kỹ hơn thì rửa sạch lại bằng nước sôi để nguội, để ráo nước.

Chọn rau tiến vua: Chọn rau tiến vua khô màu xanh nhạt tự nhiên, không quá sẫm, không trắng bệch. Sợi to vừa, dày thân, cầm chắc tay, không vụn gãy. Rau khô ráo, không mốc, không mùi hắc hay mùi lạ.

Ngâm rửa rau tiến vua: Cho rau tiến vua vào rổ, xả nhanh dưới vòi nước lạnh để trôi hết bụi bám ngoài. Ngâm rau trong nước lạnh từ 1 - 2 giờ cho rau nở. Sau đó, rửa sạch lại, vắt ráo. Đun nồi nước sôi, cho rau vào chần nhanh, vớt ra ngay và thả vào âu nước đá lạnh sạch. Bước này giúp rau xanh, giòn và không hăng. Cắt rau thành khúc dài 4 -5 cm, để thật ráo nước trước khi trộn hoặc ngâm.

Sơ chế nguyên liệu khác: Cà rốt gọt vỏ, thái sợi mảnh. Tỏi bóc vỏ, thái lát. Sả thái lát. Ớt thái lát. Gừng rửa sạch, thái sợi nhỏ. Tắc cắt lát mỏng, bỏ hạt.

Pha nước ngâm chua ngọt: Đun sôi hỗn hợp gồm nước mắm, đường, giấm theo tỷ lệ: 150ml nước mắm khoảng 25 - 30 độ đạm, 150 gr đường, 150 ml giấm gạo, 1 thìa cà phê muối hạt. Khuấy tan đường, nếm lại, điều chỉnh chua, mặn, ngọt cho vừa khẩu vị rồi để nguội hoàn toàn.

[Caption]

Ngâm vó bò: Xếp vó bò, rau tiến vua, cà rốt xen kẽ ớt, sả, gừng vào lọ thủy tinh sạch. Rót nước ngâm đã nguội ngập nguyên liệu. Dùng vật nặng chèn nhẹ để nguyên liệu ngập đều. Đậy kín, sau 4 - 6 giờ có thể dùng được, ngon hơn sau 1 ngày.

Yêu cầu thành phẩm: Vó bò giòn dai, thấm đều vị chua ngọt mặn hài hòa, thơm mùi tỏi sả. Rau tiến vua giòn sật, thanh mát; cà rốt giòn nhẹ, không gắt. Món ăn có hương vị tươi mát, thích hợp làm món khai vị hoặc ăn kèm các món nhiều đạm trong mâm cỗ ngày Tết.