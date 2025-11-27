Cách làm lẩu bò sa tế chỉ 30 phút

Chọn và thái thịt bò nhúng lẩu: Thịt bò để nhúng lẩu nên chọn bắp bò, lõi rùa hoặc thăn, vì mỗi loại có đặc trưng riêng: bắp bò có gân nhỏ, khi nhúng vẫn giữ độ giòn mềm; lõi rùa mềm, xen chút mỡ giúp thịt bóng và ngọt; thăn bò mềm nhất, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Chọn thịt tươi ngon với dấu hiệu màu đỏ tươi, ấn vào thấy đàn hồi, không ra nước hay có mùi lạ. Thịt mua về để ngăn đá khoảng 30 phút cho se mặt, định hình thớ, giúp thái lát mỏng dễ dàng. Sau đó thái thịt ngang thớ, lát mỏng để khi nhúng chỉ vài giây là chín mềm mà vẫn giữ ngọt tự nhiên. Xếp thịt thành lớp mỏng trên đĩa và giữ lạnh cho đến khi ăn để miếng thịt luôn tươi và ngon.

Chuẩn bị gia vị làm nước lẩu sa tế: 2 - 2,5 thìa canh sa tế tùy theo khẩu vị ăn cay nhiều hay ít, 1 thìa canh muối hạt, 1 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa canh đường phèn. Các gia vị tạo hương gồm 4 tép tỏi, 4 lát gừng, 4 quả ớt khô, 3 cánh hoa hồi, 2 thanh quế nhỏ, 1 quả thảo quả, 1 củ hành tây thát lát.

Chuẩn bị rau và nấm nhúng lẩu: Rau nhúng lẩu nên chọn loại tươi, giòn và có vị ngọt nhẹ, dễ kết hợp với nước lẩu sa tế. Mùa lạnh nên dùng cải chíp, cải cúc hoặc các loại rau theo mùa khác. Nấm không chỉ tăng hương vị mà còn tạo vị ngọt umami cho nước lẩu, gồm nấm hải sản, nấm kim châm, nấm đùi gà cắt lát vừa ăn. Rau nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và để ráo. Nấm ngâm nhanh trong nước muối loãng vài phút để loại bỏ bụi bẩn, rửa lại và để ráo. Rau và nấm nên xếp gọn trên đĩa hoặc rổ thưa cho ráo nước.

Làm nước lẩu sa tế: Trước hết, phi thơm hành, gừng, quế, hồi, thảo quả và hành tây để tạo hương nền cho nước lẩu. Khi các gia vị dậy mùi, hạ lửa vừa rồi cho sa tế, mắm và muối hạt vào đảo nhanh, vừa thấm vừa tránh cháy. Tiếp theo, thêm nước lẩu sao cho phù hợp với số lượng người ăn, rồi cho vài quả ớt khô nguyên quả để tạo vị cay tự nhiên. Đun sôi, hớt bỏ bọt nổi trên mặt để nước lẩu trong. Nêm nếm lại cho vừa miệng, thêm chút đường phèn để cân bằng vị hài hòa, thơm nồng mà vẫn dễ thưởng thức.

Trình bày và thưởng thức: Cho nước lẩu sa tế vào nồi lẩu chuyên dụng, bày biện các loại rau, nấm và củ quả xung quanh, kèm theo mì tôm, váng đậu và đậu phụ. Khi ăn, đun sôi nước lẩu rồi nhúng từng lát thịt bò và rau nấm vừa đủ chín, giữ được độ tươi ngon và mềm ngọt.

Yêu cầu thành phẩm: Nước lẩu màu nâu đỏ, dậy vị cay nồng của sa tế, hòa cùng hương thơm quế, hồi và thảo quả. Khi nhúng thịt bò, từng lát mềm, ngọt tự nhiên, rau xanh giòn, nấm giữ vị ngọt umami, tạo nên món lẩu bò sa tế vừa nhanh gọn, thích hợp sum vầy ấm áp ngày đông.