Sắn hấp nước cốt dừa - món ăn vặt mùa đông

Chọn sắn: Với món sắn luộc hấp nên chọn sắn vỏ trắng, còn sắn dùng nấu canh nên chọn sắn vỏ hồng. Khi mua chọn củ thuôn dài, thân chắc, bấm nhẹ có cảm giác khô ráo, không thâm nhựa. Để dễ bóc và giữ nguyên thớ sắn, dùng dao sắc khứa hình chéo xoáy quanh thân củ, nhẹ tay lột bỏ lớp vỏ nâu và lớp vỏ lụa bên trong, cắt bỏ hai đầu.

Ngâm khử độc tố: Trong sắn chứa hàm lượng độc tố acid cyanhydric (HCN) đáng kể vì thế cần sơ chế bằng cách đem ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng tối thiểu 1 giờ cho ra bớt nhựa, rửa sạch lại, để ráo. Nếu kỹ hơn thì thay nước 30 phút một lần.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Dừa tươi nạo sợi, nước cốt dừa, đường và chút muối để tăng vị đậm đà.

Làm sắn hấp nước cốt dừa: Đun sôi nước trong nồi hấp. Cho sắn vào xửng, dàn đều, tránh chồng lên nhau quá nhiều. Thêm lá nếp tăng thêm hương thơm thanh nhẹ. Tuỳ theo kích thước miếng sắn mà thời gian hấp khác nhau, khoảng từ 20 - 25 phút hoặc đến khi dùng đũa xăm thử thấy tơi tách nhẹ, không khô mép là đổ sắn ra. Dùng nồi hoặc chảo khác, cho 200ml nước cốt dừa, 30 – 40 gr đường (điều chỉnh theo vị ngọt cá nhân), 1/4 thìa cà phê muối, thêm chút nước lọc hoặc nước dừa tươi đun hơi sánh. Lấy ra một ít là nước sốt rưới. Nếu nấu nước cốt dừa nhiều làm hàng quán nên cho chút bột năng khuấy nước vào từ từ cho hỗn hợp hơi sánh nhẹ. Sau đó, cho sắn đã hấp vào đảo xóc nhẹ cho nước cốt dừa thấm đều các mặt. Khi nước hơi sánh nhẹ, bao áo các mặt thì rắc chút dừa nạo đảo bám đều các mặt.

Trình bày và thưởng thức: Gắp sắn ra đĩa, rưới nước cốt dừa còn lại, thêm dừa nào lên trên, rắc chút vừng rang hoặc lạc rang giã dập lên trên và thưởng thức.

Yêu cầu thành phẩm: Miếng sắn mềm bở nhưng không nát, ruột chín đều. Nước cốt dừa áo thành lớp mỏng, bóng nhẹ, có vị béo bùi. Dừa nạo sần sật. Vừng rang bùi thơm. Tổng thể làm nên món ăn hài hoà vị bùi dẻo của sắn quyện béo nhẹ của nước cốt dừa, thơm mùi vừng rang khá hấp dẫn.