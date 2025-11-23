Cách làm bánh tráng nướng bằng chảo tại nhà

Chọn vỏ bánh tráng nướng: Để bánh giòn rụm và thơm ngon, nên chọn bánh tráng nướng Đà Lạt đặt trên các sàn thương mại điện tử. Loại bánh này có màu vàng đều xen kẽ mè đen, khi nướng cho độ giòn vừa phải, hương thơm đặc trưng. Nếu không tìm được, bạn vẫn có thể dùng bánh tráng thường, loại vừa phải, không quá dai, để khi nướng trên chảo vẫn giòn rụm, không bị cứng hay ướt.

Chuẩn bị topping: Xúc xích thái lát mỏng. Ngô ngọt tách hạt, luộc chín để ráo nước. Bò khô xé sợi vừa ăn. Tép sấy giúp tăng độ giòn và có vị mặn giúp món ăn trọn vị hơn.

Chuẩn bị các gia vị: Hành lá rửa sạch, thái nhỏ, có thể lấy một chút trộn cùng 1 thìa canh dầu ăn làm dầu hành giúp bánh thơm hơn. Bơ lạt dùng phết bánh tạo mùi thơm hấp dẫn khi nướng. Tuỳ theo khẩu vị có thể thêm phô mai và chút sa tế tạo vị the cay, hợp tiết trời mùa lạnh.

Nướng bánh tráng: Dùng chảo chống dính hoặc chảo gang đáy phẳng, làm nóng ở lửa nhỏ đến vừa. Cho bánh tráng vào chảo, dùng thìa ấn nhẹ các mép để bánh tiếp xúc toàn bộ mặt chảo. Giữ lửa nhỏ ổn định, không di chuyển bánh liên tục vì dễ làm gãy hoặc cong mép. Chú ý chảo nóng nhưng không quá gắt, vì bánh tráng mỏng, tiếp xúc trực tiếp với mặt chảo dễ cong và cháy xém. Khi mặt chảo đạt nhiệt đủ, bánh tráng sẽ giòn dần từ từ chứ không cong rộp quá nhanh.

Phết lớp bơ mỏng dàn đều lên mặt bánh. Đập 2 quả trứng cút (nếu trứng gà nên đánh riêng rồi múc phết lên) dàn đều. Rắc hành lá thái nhỏ. Lớp trứng vừa tạo độ béo, vừa giúp topping bám chắc mà bánh không ỉu.

Rải đều các topping như ngô ngọt, xúc xích, bò khô, tép sấy. Nếu có hành phi thêm vào tăng thêm vị giòn thơm. Rưới nhẹ tương ớt, tương cà, mayonnaise nhưng tránh đổ quá nhiều sốt khiến bánh bị mềm hoặc chậm giòn.

Tiếp tục nướng ở lửa nhỏ, xoay nhẹ chảo để nhiệt lan đều mặt bánh. Khi nghe tiếng lách tách nhỏ và mép bánh hơi cong, dùng xẻng ấn nhẹ để toàn bộ mặt bánh phẳng và giòn vàng.

Gập hoặc để nguyên tuỳ sở thích: Khi đáy bánh đạt độ giòn như ý, có thể để nguyên dạng “pizza bánh tráng” hoặc gập đôi như kiểu Đà Lạt truyền thống. Để gập, lách xẻng dưới một mép, gập nhanh sang bên còn lại rồi ấn nhẹ 1 - 2 giây để cố định. Lấy bánh ra thưởng thức nóng. Bánh nên dùng nóng để đạt độ giòn tối đa. Nếu làm nhiều, muốn giòn lâu, đặt bánh trên rack thoáng hơi thay vì để trực tiếp lên đĩa khiến hơi nước ngưng tụ và làm mềm đáy.

Yêu cầu thành phẩm: Bánh tráng nướng vỏ vàng đều, giòn rụm nhưng không cháy xém đen. Lớp trứng mỏng bám chắc vào bánh và vừa chín tới, không ướt nhão. Topping ngọt mềm, nóng hỏi, thơm mùi bơ, khô ráo. Khi gập hoặc cắt, bánh phát tiếng rộp nhẹ, cầm lên không bị cong rũ. Mặt trên khô ráo, màu sắc bắt mắt nhờ hành lá, hành phi, tương và mayonnaise. Hương vị tổng thể hài hòa giữa vị mặn, ngọt nhẹ và béo nhưng không ngấy.