Cách làm kimbap chắc tay, đều đẹp

Nấu và trộn cơm: Chọn gạo Nhật hoặc gạo mới, dẻo thơm để cơm khi cuộn kimbap có độ bám dính vào rong biển. Gạo vo rửa nhẹ rồi cho vào nồi cơm điện bật chế độ nấu. Khi cơm chín, rưới chút dầu mè, muối đảo tơi và tăng thêm hương vị cho món ăn.

Chuẩn bị rau củ quả: Cà rốt bào bỏ vỏ, cắt que hoặc sợi dài. Đậu đũa hoặc đậu cove nhặt rửa sạch. Lần lượt luộc chín tới cà rốt, đậu que vớt ra để ráo nước. Để kimbap thêm phần bắt mắt, có thể nhuộm màu từ hoa đậu biếc ngâm nước nóng rồi lọc sạch, màu đỏ từ củ dền luộc chín xay nhuyễn, lọc qua rây lấy nước. Lấy riêng từng phần cơm rồi múc từng chút nước củ dền, hoa đậu biếc trộn đều cho lên màu. Chú ý lượng nước vừa đủ, không nhiều quá khiến cơm bị nhão.

Chuẩn bị trứng và xúc xích: Trứng đập ra bát, đánh đều, nêm chút mắm, muối, rán mỏng rồi thái dài. Xúc xích bóc vỏ cắt dài hoặc nếu nhỏ để nguyên cây. Lấy nửa bát cơm đem xay chút nước cho sánh nhuyễn dùng dán mép khi cuộn kimbap. Pha nước sốt chấm gồm tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise thêm chút đường, chanh đánh tan đều, nêm nếm lại sao cho vừa miệng là được.

Cuộn kimbap đúng kỹ thuật: Trải mành tre lên mặt phẳng, đặt rong biển lên với mặt nhám hướng lên trên. Dùng muôi múc cơm, dàn một lớp mỏng, chừa lại 2 cm mép trên để dán cuộn. Không ấn mạnh, chỉ dùng đầu ngón tay tán đều. Xếp lần lượt cà rốt, đậu que, trứng, xúc xích. Cuộn từ dưới lên, vừa cuộn vừa nén nhẹ tay để tạo độ chắc. Khi gần đến mép trên, thấm nhẹ phần cơm xay nhuyễn dán mép rong biển dính lại. Nếu muốn tạo hình hoa thì cắt nhỏ từng tấm rong biển đều nhau, mỗi cái cuộn nhỏ đều phần cơm sắc màu rồi gom lại 5 cánh, phần nhân lấy trứng thái sợi ở giữa. Sau đó cũng cuộn đều chắc tay và dán mép là hoàn thiện. Khi cắt, phết chút dầu mè lên dao sắc rồi cắt dứt khoát. Chú ý lau dao sau mỗi lần cắt để miếng kimbap tròn cạnh, không nát.

Yêu cầu thành phẩm: Cuộn kimbap đạt chuẩn tròn đều, mặt ngoài bóng nhẹ, chắc tay khi cầm.Các lớp nhân nằm giữa lõi, không rơi ra khi cắt. Cơm kết dính vừa phải, hạt tơi nhưng ôm khít nhân. Khi ăn cảm nhận rõ vị dẻo của cơm, mùi thơm của dầu mè và mè rang, xen lẫn vị ngọt mềm của xúc xích, giòn tươi rau củ, bùi béo của trứng. Món này dễ chiều vị giác mọi lứa tuổi, nhất là các bạn nhỏ tuổi.