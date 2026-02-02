Cách làm kẹo mứt me chua cay đãi khách dịp Tết

Chuẩn bị nguyên liệu: Chọn me chín, có thể dùng me còn nguyên quả (bóc vỏ, lấy phần nhân khô bên trong) hoặc me đã tách vỏ đóng gói sẵn. Trộn sẵn trước phần bột áo kẹo gồm 200 gr đường, 2 thìa cà phê ớt bột khô, 2 thìa cà phê ớt bột Hàn Quốc và 2,5 thìa cà phê muối rang khô, giã nhỏ.

Xào sên phần kẹo mứt me: Cho 100 ml nước, 500 gr đường cát và 1/3 thìa cà phê muối vào chảo, đun lửa vừa, khuấy đều cho nước đường sôi nhẹ và trong. Cho me chín vào, đảo đều tay để me thấm đường, quyện dần thành khối. Trong quá trình xào, nhặt bỏ những hạt me đã tróc vỏ. Tiếp tục đảo đến khi hỗn hợp me dẻo sánh, đường tan hết.

Trộn bột và tạo hình: Sau khoảng 1 tiếng xào sên, khi me đường quyện đều thành khối đồng nhất, lấy một ít lên thấy không dính tay là đạt. Tắt bếp, chia bột nếp đã rang chín làm 2 lần, rây từ từ bột nếp vào, trộn đều đến khi hỗn hợp dẻo mịn, khô ráo và có thể vo viên. Lấy từng phần nhỏ me, vo viên vừa ăn rồi lăn kẹo me qua hỗn hợp đường muối ớt áo phủ đều bên ngoài. Làm lần lượt cho đến hết.

Để kẹo nguội hoàn toàn, cho vào lọ thủy tinh sạch khô. Rắc phần bột đường muối ớt còn lại lên trên, đậy kín nắp, dùng dần.

Yêu cầu thành phẩm: Kẹo me dẻo dai, không dính tay, không chảy nước. Khi ăn, vị chua cay mặn ngọt cân bằng, vị thơm đặc trưng của me chín, càng nhai càng đậm vị.