Bí quyết chiên khoai tây giòn rụm

Áp dụng kỹ thuật chiên 'hai lần lửa' kết hợp làm lạnh giúp cấu trúc tinh bột thay đổi, biến món khoai tây chiên tại nhà giòn rụm, vàng óng và lâu ỉu như ngoài hàng.

Nhiều người thắc mắc vì sao khoai tây chiên tại nhà thường nhanh mềm ỉu chỉ sau vài phút, trong khi ngoài hàng lại giữ được độ giòn rụm rất lâu.

Lý do là khoai tây tươi chứa lượng nước lớn (khoảng 80%) cùng mạng lưới tinh bột và pectin (chất keo tự nhiên kết dính thành tế bào). Nếu thái khoai và đem chiên ở nhiệt độ cao ngay lập tức, vỏ ngoài sẽ nhanh chóng cháy sém nhưng hơi ẩm bên trong chưa kịp thoát ra. Sau khi vớt ra đĩa, hơi nước từ lõi bốc lên, thấm ngược ra ngoài phá vỡ lớp vỏ vừa hình thành khiến khoai mềm ỉu.

Để khắc phục, nhiều đầu bếp áp dụng kỹ thuật chiên "hai lần lửa" kết hợp một bước làm lạnh đệm ở giữa, dựa trên nguyên lý thay đổi cấu trúc tinh bột.

Lửa đầu tiên chiên sơ khoai tây. Ảnh: Bùi Thủy

Lần một: Chiên lửa nhỏ

Lần chiên đầu tiên thực chất là quá trình làm chín phần lõi, giúp tinh bột ngậm nước và bắt đầu quá trình hồ hóa (gelatin hóa). Nhiệt độ vừa phải làm đứt gãy cấu trúc pectin, giúp miếng khoai mềm ra từ bên trong mà không cháy vỏ ngoài. Sau lần chiên này, khoai chín nhưng kết cấu còn lỏng lẻo và màu nhạt.

Bước đệm: Làm lạnh rút ẩm

Sau khi vớt khoai ở lửa một, các nhà hàng thường làm nguội hoàn toàn hoặc cấp đông sâu. Đây là bước quyết định độ giòn mà gian bếp gia đình thường bỏ qua. Dưới tác động của nhiệt độ thấp, lớp keo amylose trong khoai co lại và tái cấu trúc thành một mạng lưới vững chắc. Đồng thời, môi trường lạnh và khô giúp hút bớt nước dư thừa trên bề mặt, tạo một lớp màng khô ráo.

Lửa hai căng nhiệt thoát dầu. Ảnh: Bùi Thủy

Lần hai: Chiên dầu nóng già

Khi thả phần khoai đã làm lạnh vào chảo dầu đang sôi, sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến lượng nước sát bề mặt bốc hơi ồ ạt, đâm thủng lớp ngoài tạo thành các lỗ rỗng li ti. Dầu nóng lập tức tràn vào, rút cạn độ ẩm của mạng lưới tinh bột.

Bị mất nước đột ngột ở nhiệt độ cao, tinh bột chuyển sang trạng thái "thủy tinh" giòn tan. Cùng lúc đó, phản ứng hóa học Maillard diễn ra giúp lớp áo ngoài chuyển màu vàng óng. Lớp vỏ này đủ cứng cáp để trở thành rào cản hoàn hảo, khóa chặt hơi ẩm từ lõi không cho thấm ngược ra ngoài, giúp miếng khoai giữ độ giòn rụm lâu hơn.

Bùi Thủy