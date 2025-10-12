Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT thế nào?

Người dân có thể đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1 đến 15 của tháng đầu mỗi quý, trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị làm việc (nếu là người lao động), hoặc thực hiện online, không tốn phí.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc BHXH TP HCM, cho biết theo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) 2024, người tham gia có quyền đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản.

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, còn với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động, trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT. Các tổ chức này được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới BHYT hộ gia đình, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện.

Theo bà Hằng, thay đổi nơi đăng ký khám chữa BHYT bệnh ban đầu là thủ tục hành chính được thực hiện miễn phí theo quy định. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định, người dân có thể phản ánh kịp thời đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900 9068) để được bảo vệ quyền lợi. Trường hợp phát hiện vi phạm, BHXH TP HCM sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng.

Khu Duyệt bảo hiểm Y tế tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lê Phương