Đội hình quân nhân, khí tài tại lễ duyệt binh lớn nhất 30 năm ở Mỹ

Thành viên đội Golden Knights (Hiệp sĩ Vàng) trình diễn nhảy dù từ vận tải cơ C-130, liên tục thả khói màu khi lượn trên bầu trời.

Màn trình diễn này ban đầu được chọn là nội dung kết thúc buổi lễ, song đã được chuyển lên gần đầu sự kiện do thời tiết xấu. Số lượng trực thăng tham dự lễ duyệt binh cũng ít hơn so với kế hoạch vì lý do trên.