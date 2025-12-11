Đôi giày bí ẩn giúp nữ hoàng ultra trail chạy marathon sub2:39

Huyền thoại ultra trail người Mỹ Courtney Dauwalter đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB), cải thiện thành tích tới 11 phút, tại California International Marathon nhờ đôi giày nguyên mẫu tối ưu khí động học của Salomon.

Xuất hiện hiếm hoi trên đường nhựa cuối tuần qua tại California International Marathon (CIM) 2025 ở Sacramento, Mỹ, Dauwalter - VĐV được xem là nữ hoàng ultra trail - khiến giới chạy bộ bất ngờ khi hoàn thành cự ly marathon với thời gian 2 giờ 38 phút 55 giây. Kết quả giúp cô vào top 75 tại giải vô địch marathon Mỹ (USATF Marathon Championships) và cải thiện PB tới 11 phút.

Theo Canadian Running Magazine, bí quyết của Dauwalter là thi đấu với một đôi giày Salomon nguyên mẫu hoàn toàn mới. Mẫu này được cho là phiên bản tiếp theo của dòng Phantasm S/Lab dùng đế carbon, với phần upper thiết kế lại theo hướng tăng tối đa tính khí động học.

Đôi giày bắt đầu gây chú ý khi xuất hiện trên tài khoản Instagram @the_secret_shoe một tuần trước. Một người dùng cho biết đã thử mẫu giày tại sự kiện The Running Event (San Antonio), mô tả phần upper được làm bằng sợi micro-knit bao phủ lớp dây buộc, nhằm giảm lực cản gió và tối ưu luồng không khí - điều hiếm thấy ở giày chạy đường trường.

Không ít người cũng đặt câu hỏi liệu yếu tố khí động học có thực sự tạo khác biệt khi VĐV chỉ di chuyển dưới 20 km/h. Nhất là với Dauwalter, người thường xuất hiện với phong cách thi đấu phóng khoáng, bao gồm chiếc quần short rộng đặc trưng - vốn không phải là trang phục tối ưu chống gió.

Ngoài phần upper, nguyên mẫu này còn được cho là tích hợp đế giữa bằng chất liệu foam mới với độ nảy cao hơn, cùng tấm carbon EnergyBlade cải tiến. Dù thương hiệu chưa công bố chi tiết, những thay đổi này dường như đã hỗ trợ đáng kể, khi Dauwalter vượt qua mốc PB cũ - 2 giờ 49 phút 51 giây - chỉ sau hai tháng.

Sau cuộc đua, Dauwalter chia sẻ trên Instagram: "Tôi biết mình sẽ phải thử sức lại cự ly này. Cảm giác hoàn toàn khác so với những gì tôi làm suốt nhiều năm qua, và tôi háo hức khám phá thêm".

Hiện Salomon chưa tiết lộ thời điểm thương mại hóa mẫu giày trên, nhưng giới chuyên môn dự đoán sản phẩm có thể sớm xuất hiện trên chân nhiều VĐV của hãng trong thời gian tới.

Dauwalter, sinh năm 1985, được xem là một trong những nữ VĐV chạy trail xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt sau khi trở thành người đầu tiên thắng liên tiếp Western States 100, Hardrock 100 và UTMB trong cùng một năm vào năm 2023.

Dauwalter nhiều lần được tạp chí Ultrarunning Magazine vinh danh "VĐV Ultra của Năm" (2018, 2019, 2021, 2022, 2023) và từng nhận giải George Mallory Award năm 2020 vì những đóng góp mở rộng giới hạn thành tích của con người.

Hồng Duy (Canadian Running Magazine)