Doanh số Xforce và Yaris Cross kèn cựa về cuối năm

Doanh số tăng mạnh hai tháng gần nhất giúp Mitsubishi Xforce dần thu hẹp khoảng cách với đối thủ số một ở mảng xe động cơ đốt trong, hybrid - Toyota Yaris Cross. Trong khi ngôi vương doanh số phân khúc coi như đã an bài với vị thế thống trị của VinFast VF 6 thuần điện.

Doanh số tháng 11 của Xforce đạt hơn 2.200 xe, mức cao nhất từ đầu 2025. Trong khi đó đối thủ Toyota bán hơn 1.700 xe. Khoảng cách từ mức 1.500 xuống còn khoảng 1.100 xe khi năm 2025 còn tháng 12 khiến màn đua tranh giữa hai mẫu xe Nhật cho vị trí á quân doanh số thêm phần nóng bỏng.

Mẫu xe của Mitsubishi cần tháng cuối bùng nổ doanh số để lội ngược dòng trước Yaris Cross. Hai mẫu xe này đang chạy đua giảm giá tại đại lý. Sản phẩm Toyota triển khai bằng hình thức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, còn Xforce gấp đôi.

Tính đến tháng 11, doanh số của mẫu xe Toyota tăng 38%, mức cao nhất phân khúc. Trong khi sản phẩm Mitsubishi giảm 9%.

Nếu chỉ tính mảng xe động cơ đốt trong, nhu cầu phân khúc tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ 2024 khi có 46.023 xe bán ra sau 11 tháng đầu 2025. Nếu tính cả xe điện với sự góp mặt của VF 6, doanh số phân khúc đạt 65.773 xe, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Yaris Cross và Xforce (phải) tại Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Vị trí bộ ba xe bán chạy nhất phân khúc ổn định từ đầu 2025 đến nay và nhiều khả năng duy trì đến hết năm do khoảng cách tạo với phần còn lại là quá lớn (hơn 4.700 xe). Trong đó, doanh số VinFast VF 6 vượt trội hai đối thủ Nhật.

Nhiều chính sách hậu thuẫn như miễn phí sạc, miễn lệ phí trước bạ, chi phí vận hành rẻ hơn, VF 6 đa dạng nhu cầu sử dụng và được nhóm khách kinh doanh dịch vụ ưa chuộng. Doanh số đến tháng 11 của mẫu xe VinFast hơn 19.000 xe, mức kỷ lục chưa từng có của phân khúc này đến nay.

Dưới top 3 là những cái tên như Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos và Mazda CX-3. Hai mẫu xe Hàn tiếp tục đà tụt dốc khi doanh số đến tháng 11 giảm lần lượt 5% và 14%. CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 8, giá tăng nhẹ kèm nhiều nâng cấp ở nội thất, doanh số chưa cải thiện nhiều và tiếp tục ở vị trí bán chậm nhất phân khúc.

Honda HR-V bán tốt hơn trong 2025 khi doanh số đến tháng 11 tăng 12% nhờ các chương trình khuyến mãi đều đặn hàng tháng. Tuy vậy, doanh số của HR-V vẫn cách nhóm đầu khá xa. Mẫu xe của Honda chủ yếu dành cho những người trung thành thương hiệu, đề cao cảm giác lái.

Phân khúc CUV cỡ B còn nhiều mẫu xe khác như BYD Atto 2, Skoda Kushaq, Geely Coolray, MG ZS... nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung