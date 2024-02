Doanh số xe nhỏ cỡ A 'tụt dốc không phanh'

Trong tháng 1/2024, thị trường xe cỡ A đạt 632 chiếc, giảm 60% so với tháng 12, trong khi cả thị trường giảm 50%.

Thị trường xe cỡ A tại Việt Nam trong tháng đầu 2024 giảm mạnh, bán ra 632 xe, giảm gần 60% so với mức 1.526 xe vào tháng 12/2023. Thậm chí, so với cùng kỳ năm trước, khi chỉ có 2 mẫu xe cỡ A bán trên thị trường, so với 3 mẫu hiện nay, con số này thấp hơn gần 150 xe. Mức giảm này của phân khúc A cao hơn so với mức giảm 50% của toàn thị trường.

Đứng đầu phân khúc vẫn là mẫu chưa từng một lần bị hạ bệ trong năm trước, Hyundai i10, với 480 xe giao đến khách hàng, giảm 58% so với mức 1.135 xe vào tháng trước. Cùng kỳ năm 2023, i10 bán ra 632 xe.

Mẫu xe xếp hạng nhì và ba bán không quá 100 xe một tháng. Toyota Wigo bán ra 84 xe, giảm 71% so với tháng trước (291 xe), là mức giảm cao nhất trong phân khúc trong tháng đầu 2024. Trong khi đó, tuy là mẫu xe có mức doanh số thấp nhất (68 xe), Kia Morning có biên độ giảm ít nhất, chỉ 32% so với tháng trước (100 xe).

Toyota Wigo tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Sự sụt giảm mạnh của không chỉ phân khúc A, mà còn ở nhiều phân khúc khác đến từ việc không còn ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho những dòng xe lắp ráp khi bước sang năm mới. Khách hàng đã mua xe trước đó để hưởng các khuyến mãi, ưu đãi, do đó nhu cầu mua xe trong 2024 đã giảm mạnh. Mặc dù các đại lý vẫn duy trì khuyến mãi, giảm giá, sức mua trong tháng qua vẫn không cải thiện.

Xe cỡ A là phân khúc ít có sự lựa chọn cho khách Việt, hiện tại chỉ có 2 mẫu xe Hàn và một xe Nhật. Trong năm 2023, chỉ có 4 tháng là lượng bán xe trên mức 1.000 xe, các tháng còn lại đều thấp hơn, thậm chí xuống gần mức 500 xe.

Tân Phan